Cinco formas en las que los coches autónomos van a cambiar las ciudades

Aunque todavía nos parezca cosa de ciencia ficción, los coches autónomos están evolucionando con rapidez, y en un futuro próximo estarán listos para conquistar las ciudades. Pero, ¿has pensado cómo va a afectar su llegada al transporte tal y como lo entendemos hoy en día? A continuación vamos a analizar cinco formas en las que los vehículos autónomos van a cambiar las ciudades cuando sustituyan a los coches convencionales.

1. Nueva forma de viajar y de entender el transporte

La manera más obvia en la que los coches autónomos van a cambiar las ciudades es nuestra forma de viajar en coche y de entender el transporte. Cuando sustituyan a los vehículos normales, podremos olvidarnos de prestar atención a la conducción y aprovechar los desplazamientos para llevar a cabo otro tipo de tareas, como adelantar trabajo, disfrutar del trayecto de una forma relajada o incluso descansar y dormir. Eso sí, si disfrutas conduciendo echarás de menos la experiencia, aunque seguro que no extrañarás el estrés de los atascos en hora punta o la pérdida de tiempo para buscar aparcamiento.

2. Comunicación entre los vehículos y las infraestructuras

Cuando los vehículos autónomos conquisten las ciudades, uno de los grandes cambios que podremos observar es que los coches se comunicarán tanto entre sí como con las infraestructuras, generando cantidades masivas de datos. De acuerdo con Chris Choa, director de Ciudades y Desarrollo Urbano de la red global AECOM, “en el futuro, un coche será cada vez más una plataforma de datos motorizada en lugar de un vehículo convencional con características inteligentes. Los grandes cambios ocurrirán cuando la mayoría de los vehículos estén en red, cuando se comuniquen entre sí”. Por su parte, Brian Krzanich, anterior CEO de Intel, explicó que cada coche sin conductor generará la misma cantidad de datos que 3.000 personas.

Por este motivo, las ciudades tendrán que adaptarse a los nuevos requerimientos de los vehículos autónomos y contar con infraestructuras y conexiones de datos aptas para facilitar este flujo de comunicación.

3. Nuevos retos de seguridad y privacidad

Una de las consecuencias de las cantidades masivas de datos generadas por los vehículos sin conductor y del nuevo flujo de comunicación serán nuevos retos en lo que a seguridad y privacidad se refiere. La información de los coches autónomos y de las infraestructuras de las ciudades se convertirá en un nuevo objetivo para los ciberdelincuentes, de manera que los expertos en seguridad y privacidad deberán encontrar fórmulas para proteger tanto los datos como la red.

4. Nuevo diseño de las ciudades

Otro de los cambios más significativos que llegarán con la popularización de los coches autónomos es un nuevo diseño de las ciudades, que ya no tendrán que estar pensadas para la circulación y estacionamiento de vehículos con conductor. Esto afectará, por ejemplo, a los parkings, que de acuerdo con un estudio de la Universidad de Toronto podrán reducir el espacio de las plazas de aparcamiento una media de un 62% y un máximo de un 87%.

5. Cambios en el mercado laboral

Cuando los coches autónomos se conviertan en la norma, otro de los cambios irremediables lo encontraremos en el mercado laboral. Las profesiones que impliquen conducir un vehículo, como la de taxista, chófer privado o transportista, están condenadas a desaparecer. El pensador futurista Thomas Frey predice que dejarán de existir alrededor de 128 profesiones. No obstante, también surgirán nuevos puestos de trabajo que no existen en este momento, o crecerá la demanda de profesionales que en la actualidad no están muy requeridos.