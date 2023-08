El Chromecast pierde una de sus funciones más útiles

Nadie puede negar que el Chromecast es uno de los mejores compañeros para tu televisor. Un gadget de lo más completo y al que vas a poder exprimir al máximo si conoceslos mejores trucos para el Chromecast.

Además, cuenta con todo tipo de opciones con las que ofrecer la mejor experiencia de uso. Desde poder enviar cualquier contenido a tu televisor, vitaminarlo para transformarlo en una Smart TV (especialmente si utilizas los modelos con Google TV) y mucho más.

Lo mejor de todo son las opciones de configuración del Chromecast, y que incluyen algunas utilidades de lo más importantes, aunque mucho nos tememos que una de las mejores herramientas de este reproductor ya no está disponible.

Google se carga el Modo invitado de Chromecast

Hablamos del Modo Invitado, una herramienta que permite que los amigos o familiares transmitan contenido a tu Chromecast sin necesidad de estar conectados a tu red Wi-Fi. Este modo está diseñado para hacer más sencillo compartir el dispositivo Chromecast en situaciones donde puedas tener visitantes que deseen transmitir contenido desde sus propios dispositivos móviles o portátiles.

Además, su funcionamiento era muy simple, ya que tan solo había que abrir la app de Google Home, establecer un código PIN de 4 dígitos y cualquier invitado podría acceder a esta red privada. Hasta ahora.

Chromecast con Google TV (HD) | Google

Como podrásver en la web de soporte de Google, han emitido un comunicado indicando que “El modo invitado ya no es compatible. Los invitados pueden transmitir contenido desde sus dispositivos Android o iOS conectándose a la red Wi-Fi del anfitrión.”

No explican las razones por las que han eliminado el Modo invitado, pero es una terrible noticia. De esta manera, la única forma que queda es darle tu contraseña WiFi a cualquier invitado que venga a tu casa, ya que si no no podrá enviar contenidos al Chromecast.

Como te hemos indicado, el gigante con sede en Mountain View no ha dado explicación alguna a esta decisión. Y ten en cuenta que la eliminación del Modo Invitado afecta a todas las versiones del Chromecast, por lo que más pronto que tarde tu dispositivo dejará de contar con esta herramienta. Así que, a partir de ahora, cada vez que venga alguien a tu casa, la única forma de utilizar el Chromecast será compartiendo tu red WiFi.