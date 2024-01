Chromecast: este es el atajo más rápido para desinstalar una app

Convertir nuestros televisores en inteligentes es de lo más sencillo con la ayuda de dispositivos con Google Chromecast. Sus nuevas versiones incluyen Google TV a través del cual podemos instalar aplicaciones. Algo que no permitía la versión original con la que solo podíamos enviar contenidos. Gestionar las apps instaladas es muy fácil y podemos desinstalarlas incluso sin acceder a los ajustes. Te contamos cómo.

Desinstala las aplicaciones sin acceder a los ajustes

Gracias a Google TV y Chromecast, actualizar nuestros televisores o convertirlos en inteligentes es mucho más fácil. Esto permite instalar multitud de aplicaciones que nos hacen mucho más fácil acceder a contenidos en streaming. Disfrutar de nuestras series y películas preferidas sin necesidad de enviarlas a través de otros dispositivos. Con el mando a distancia podemos controlar todos los aspectos de configuración y reproducción, lo que hace mucho más sencillo aún su uso. De modo que podemos instalar y desinstalar cualquier aplicación de forma rápida y sencilla. Para instalar aplicaciones lo haremos desde la tienda de app, mientras que, para desinstalarlas, debemos ir a los ajustes del dispositivo, ir al apartado aplicaciones, seleccionarla y desde ahí eliminarla.

Desinstalando app en Chromecast | TecnoXplora

Para no tener que dar tantos pasos, existe un truco con el cual, tardamos mucho menos en hacerlo, ya que no tenemos que acceder a través de los ajustes para eliminarlas por completo.

para eliminarlas por completo. Desde la pantalla principal de Chromecast , donde encontramos todas las apps disponibles.

, donde encontramos todas las apps disponibles. Selecciona la app en cuestión que quieras eliminar.

en cuestión que quieras eliminar. Mantén pulsado el mando a distancia sobre el icono de la app.

de la app. Al hacerlo aparece un nuevo menú en el que encontramos varias opciones.

Selecciona “ detalles ” de modo que nos lleva a la pantalla de información de la aplicación.

” de modo que nos lleva a la pantalla de información de la aplicación. Desde aquí solo tenemos que pulsar el botón “ desinstalar ”

” Solo nos queda confirmar, para borrar todo rastro de la aplicación.

De esta forma, no es necesario ni entrar desde la tienda de aplicaciones ni desde los ajustes del dispositivo para quitar todas aquellas apps que no queremos conservar en nuestros Chromecast. De esta misma forma, podemos comprobar si la aplicación dispone de nuevas versiones, y podemos actualizarla rápidamente para asegurarnos de su correcto funcionamiento. Como el almacenamiento de nuestros dispositivos es finito, debemos realizar tareas de mantenimiento y eliminar todas aquellas apps que no usemos. Así como mantener actualizado el dispositivo ya que las apps antiguas pueden suponer un peligro para el mismo. A través de ellas y sus brechas de seguridad, sería posible la incursión de malware. Por lo que, de vez en cuando no está de más invertir un poco de tiempo en realizar estas tareas.

Debemos recordar que en un principio este tipo de dispositivos son seguros, gracias a sus actualizaciones, las cuales pueden incluir nuevas o mejoradas funciones, a menudo también incluyen parches de seguridad. Así podemos estar tranquilos con respecto a la privacidad de nuestros datos y hábitos de uso. Algo que cada vez más preocupa a los usuarios de dispositivos conectados.