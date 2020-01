Estamos acostumbrados a que nuestros móviles, tabletas, ordenadores o televisores cuenten con unas pantallas de resolución muy elevada, que nos muestran imágenes foto realistas y con unas tasas de refresco que parece que estuviéramos delante de esas personas u objetos. Pero hay otras alternativas más eficientes, perfectas para otros usos, como es el caso de los lectores de libros electrónicos, y algunos smartphones, que han utilizado pantallas de tinta electrónica, que son mucho más apropiadas para ello. Uno de los principales puntos en contra de estas pantallas es que son monocromo, y nos muestran nada más que tonos de grises. Ahora eso está a punto de cambiar, ya que en el CES 2020 hemos visto más pantallas de tinta electrónica a color que nunca.

Primeros smartphones y ebooks con pantalla a color

La tecnología de tinta electrónica a color no es nueva, de hecho está desarrollada desde hace años, pero el problema es que su implementación no es tan sencilla como podría esperarse. No hablamos de pantalla con una tasa de refresco que nos muestra las imágenes de manera inmediata, como en el caso de las pantallas tradicionales LCD o AMOLED, sino que como en el caso de las de blanco y negro, necesita un pequeño intervalo para plasmar toda la tinta electrónica en la pantalla. Eso hace que este tipo de pantalla sea ideal para leer libros, porque no emiten mucha luminosidad y se ofrece las mismas sensaciones que leer un papel.

Pantalla de tinta electrónica a color | E Ink

Eso mismo es lo que quieren transmitir con la tecnología de color, pero el problema hasta ahora era que el refresco de la imagen era mucho más lento, ya que era necesario más tiempo para poder mezclar los colores para crear uno determinado. Ahora esa tecnología se ha mejorado hasta el punto de que un cambio de una imagen a otra con una pantalla a color de tinta electrónica puede llevarse a cabo en menos de dos segundos, algo que podría abrir esta tecnología por fin a nuevos dispositivos, como por ejemplo los populares lectores de libros Kindle de Amazon. De hecho en el CES 2020 hemos conocido el primero smartphone que cuenta con una pantalla de este tipo a todo color.

Esta nueva tecnología puede llegar a mostrar en pantalla hasta 40.000 colores diferentes, por lo que estamos lejos de los 16 millones que muestran las pantallas convencionales. Pero puede ser una excelente ocasión para poder leer revistas a todo color con el mismo aspecto que tendrían en papel, o al menos similar, porque la fidelidad de color no es total con esta tecnología. La firma china Hisense de hecho ha presentado en el CES 2020 el primer móvil que cuenta con una pantalla de tinta electrónica a color. Evidentemente tiene muchas limitaciones en cuanto a la visualización de los gráficos en pantalla, pero es extremadamente eficiente en el gasto de energía, por lo que puede permanecer mucho más tiempo encendido.