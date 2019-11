En este 2019 dos corrientes similares se han abierto paso en el mercado de smartphones. Se trata de los móviles con pantalla plegable, o flexible, como queramos llamarlos, y los móviles con pantallas secundarias. Estos segundos son más asequibles, y como demuestra el producto en el que nos fijamos hoy, y que por un precio razonable nos ofrece la posibilidad de conectar nuestro móvil a una pantalla secundaria y disfrutar así de verdadera multitarea en el terminal, pudiendo hacer distintas cosas a la vez en sus dos pantallas. Eso es lo que ofrece ahora Castaway, un nuevo producto que busca financiación en IndieGoGo.

¿Para qué una pantalla secundaria?

Una de las características más llamativas de algunos de los móviles de alta gama de LG en los últimos meses han sido precisamente las pantallas secundarias. Estas nos permiten hacer muchas más cosas con un mismo móvil, sin tener que hacer una inversión muy grande. En este caso estamos hablando de una pantalla que vale menos de la mitad de lo que cuesta la pantalla adicional por ejemplo del LG G8X ThinQ. Esta pantalla se acopla al teléfono mediante una carcasa con bisagra a medida, que mantiene la pantalla como si se tratara de una secundaria para el móvil.

El funcionamiento de esta pantalla secundaria sin duda es uno de los aspectos más interesantes. En realidad esta pequeña pantalla es una especie de tableta de bolsillo, que cuenta con el sistema operativo Chromium integrado. Gracias al trabajo de sus creadores, han conseguido que un proceso bastante complicado como es el de replicar la pantalla del teléfono en esta pantalla y expandirla, se pueda hacer a través de una conectividad Wifi. De esta manera la pantalla y el teléfono se comunican de esta manera inalámbrica, y cuando ambos se encuentran en la misma carcasa parecen un móvil con pantalla plegable.

Es pantalla no vale para todos los móviles del mercado, de momento para determinados terminales de Samsung y de Apple. La pantalla cuenta con un tamaño de 6.3 o 5.8 pulgadas según el modelo, y tiene una resolución QXGA. Tiene su propio procesador de seis núcleos, y viene acompañado de una memoria RAM de 4GB. Cuenta con una GPU Mali T864 y un almacenamiento interno de 32GB. La conectividad incluye Wifi y bluetooth. En la parte trasera cuenta con una cámara de 5 megapíxeles y en la delantera de 2 megapíxeles. También integra dos altavoces estéreo, así como distintos sensores, conector mini Jack o ranura para tarjetas microSD. Su batería es de 35 WHr.

Por lo tanto estamos hablando de una pantalla secundaria que en realidad es una tableta con el sistema Chromium integrado. Los móviles compatibles son los siguientes. iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max y Samsung Galaxy S7, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, Note 7, Note 8, Note 9, Note 10. Los que se decidan por contribuir a la campaña podrán comprar el modelo más pequeño desde 117 euros al cambio, mientras que las primeras entregas se harán en el mes de mayo de 2020.