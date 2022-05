Características a tener en cuenta a la hora de comprar un robot aspirador

La tecnología avanza y también lo hace para hacernos las labores del hogar mucho más fáciles. Entre los últimos inventos que han cogido mucha popularidad durante los últimos años, están los robots aspiradores. Mantienen la casa limpia mientras nosotros ahorramos tiempo, y aunque al final en alguna ocasión tengamos que barrer, no hay que hacerlo con tanta frecuencia, ya que limpian en profundidad y evitan que se acumule mucha suciedad porque está continuamente circulando por el suelo.

Sin embargo, a la hora de comprar uno, es mejor que no te quedes con el primero que veas y tengas en cuenta determinadas características esenciales para escoger el que mejor cumpla tus expectativas. Aunque unos puedan ser más baratos que otros, en realidad lo que hay que tener en cuenta no es el precio, sino más bien qué tipo de prestaciones y habilidades lleva incorporadas y después, decidir si comprarlo o no. Tanto en el vídeo como en este artículo te vamos a ayudar a valorar ciertas características que tiene que cumplir un buen robot aspirador.

Aspectos importantes que debe tener un robot aspirador

Sistema de limpieza y capacidad de aspiración: Lo más recomendable es escoger un aspirador que cuente tanto con cepillo como con aspirador. El cepillo mueve el polvo o la suciedad hacia el aspirador. De esta forma la limpieza será óptima y profunda.

Sistema de navegación: Es otra de las características más importantes. Con el sistema de navegación el aspirador se moverá de una forma u otra por tu casa, planeará la ruta por la que debe moverse y no se olvidará de aspirar ningún rincón. Si no cuenta con este sistema, se moverá de forma aleatoria y chocará con todos los muebles y dejará zonas sin aspirar.

Aspirador silencioso: No queremos que nuestro aspirador haga un ruido que se vuelva molesto, por eso, la mejor opción es comprar un aspirador silencioso.

Autonomía y capacidad del depósito: Cuánto mayores sean ambas características, mayor será su eficacia. El robot puede necesitar estar más o menos tiempo de trabajo dependiendo de lo grande que sea tu casa, por eso es mejor escoger un robot aspirador que cuente con bastante autonomía.

Mopa incorporada, luz ultravioleta o depósito extra: Estos son algunos extras que pueden tener incorporados los robots aspiradores pero que pueden ser muy interesantes a la vez que útiles, aunque esto ya depende de ti y de tus intereses y necesidades.

