Black Friday 2022: las mejores ofertas en dispositivos de Amazon

Un año más nos encontramos a punto de celebrar un nuevo Black Friday, y como ya es habitual, hay prácticamente tantas ofertas en los días previos a su celebración como en este. Y este año no lo es menos, ya que ahora mismo tenemos decenas de ofertas a nuestro alcance con precios dignos de un Black Friday cuando aún queda una semana para que se celebre. En esta ocasión vamos a repasar las ofertas que ha lanzado Amazon de cara al Black Friday basadas en sus dispositivos, que no son pocos. Y es que los de Jeff Bezos no solo tiran la casa por la ventana en los Prime Day, sino también en el Black Friday.

Más rebajados que nunca

Y es que, si nos fijamos en los productos de Amazon, podemos encontrar algunas ofertas realmente atractivas y muy, muy agresivas. Es el caso de uno de sus grandes clásicos, los altavoces Echo. Estos se encuentran con rebajas de hasta el 58%, como es el caso de los Amazon Echo Dot, que ahora podemos comprar por solo 24,99 euros, en diferentes colores, y por 39,99 euros el modelo que cuenta con un reloj LED.

Un Amazon Echo con Alexa | Photo-by-Brandon-Romanchuk-on-Unsplash

Pero hay otro de los productos estrella de Amazon que está rebajado, como es el Fire TV Stick 4K, que es el modelo más avanzado de esta gama, con reproducción en 4K y que ahora podemos comprar por solo 27,99 euros, con un descuento de más de 30 euros.

Fire TV Stick 4K Max | Amazon

Pero no son ni mucho menos los únicos dispositivos rebajados. Ya que tenemos también las pantallas inteligentes a un precio extraordinario. Concretamente los Echo Show 5, que ahora podemos comprar por solo 34,99 euros, con un descuento de nada menos que 50 euros. Además, puedes añadir una cámara Blink por solo 13 euros más. Uno de los dispositivos más útiles de Amazon es el Smart Air Quality Monitor, y ahora podemos comprarlo por solo 49,99 euros, con un descuento de 30 euros.

Amazon Echo Show 5 | Amazon

También hay agresivas rebajas en las Smart TV que cuentan con el sistema operativo Fire TV de Amazon. Es el caso de la Xiaomi F2 de 43 pulgadas, que ahora podemos comprar por solo 269,99 euros con un descuento de 129 euros. Un televisor con resolución 4K y control por voz mediante Alexa gracias al sistema operativo de Amazon.

Amazon Echo Buds | Amazon

Otro de los productos más populares de Amazon está de Black Friday, como es el enchufe inteligente, su Amazon Smart Plug. Este tiene ahora un precio de 12,99 euros, justo la mitad de lo que suele costar habitualmente, por lo que es una rebaja muy agresiva. También los auriculares de segunda generación de Amazon, que cuentan con cancelación activa de ruido, los Echo Buds, son más baratos que nunca, ya que ahora cuestan solo 59,99 euros, ahorrándonos nada menos que 60 euros.

eero Pro 6E | Amazon

Y hablando de más descuentos agresivos, tenemos toda la gama de los Wifi mesh eero 6E Pro con un 40% de descuento, partiendo de los 215 euros en su versión básica. Como veis, una vez más Amazon hace rebajas de verdad por el Black Friday, y nos ofrece precios tan agresivos como los que vimos en su reciente Prime Day.

