La batería del iPhone 14 Pro Max llegará con una decepcionante sorpresa

Todos los componentes de un teléfono son importantes y esenciales, pero evidentemente hay unos más que otros. Y es el caso de la batería, que es el componente que nos permite contar con energía durante más horas a lo largo del día. Y lo normal es que entre una generación y la siguiente, exista un salto en la capacidad de la batería. Pero no siempre es así, y el mejor ejemplo es el del iPhone 4 Pro Max, un móvil que no solo no va a aumentar la capacidad de esta, sino que además la va a reducir, de forma testimonial, pero la va a reducir desde luego.

Una batería más pequeña

Esa es la realidad si atendemos a lo que ha compartido ahora Forbes, que la batería del iPhone 14 Pro Max será más pequeña que la de su predecesor. Apenas hablamos de 29mAh, pero ya es bastante significativo que la batería se reduzca, aunque sea poco, y no crezca, además en el móvil más avanzado de toda la gama. Según la fuente, la capacidad de la batería de los iPhone 14 sería la siguiente:

iPhone 14 3279 mAh frente a los 3,227 mAh del iPhone 13

iPhone 14 Max 4325 mAh (no hay modelo con el que comparar)

iPhone 14 Pro 3200 mAh frente a los 3,095 mAh del iPhone 13 Pro

iPhone 14 Pro Max 4323 mAh frente a los 4,352 mAh del iPhone 13 Pro Max

Por tanto, aunque sea unas pocas decenas de mAh, todas las baterías crecen, pero en el caso del modelo más grande no es así, y encima se reduce la capacidad. Esto lógicamente es algo decepcionante, porque no debería afectar demasiado al teléfono, pero no deja de ser un tanto desalentador ver que ciertos aspectos no mejoran. La realidad es que lejos de contar con menos autonomía, lo normal es que este iPhone 14 Pro Max tenga algo más de esa autonomía si lo comparamos con su predecesor, al contar con el procesador Apple A16 Bionic.

iPhone 13 Pro Max | Photo by David Švihovec on Unsplash

Y es que normalmente una de las grandes novedades de los procesadores de los teléfonos suele tener que ver con el gasto de energía, que suele ser mucho más eficiente en estos casos con un nuevo procesador, por lo que algo mejorará la autonomía. En cualquier caso, es de esperar que este año solo sean los modelos Pro los que mejoren su rendimiento, ya que por lo que hemos conocido hasta ahora los modelos estándar de los iPhone 14 se quedarán con los mismos procesadores Apple A15 Bionic que tienen ahora, y no habrá cambios.

Algunas de las novedades importantes de estos teléfonos llegarán de la mano de iOS 16, ya que entre otras cosas se estrenarán con un modo Always On, que permitirá mostrar siempre en pantalla diferentes widgets, tal y como lo hace el Apple Watch. De todas formas, queda poco para conocerlos, ya que se presentarán una vez más a mediados de septiembre en la Keynote más importante del año para Apple.