La batería de los AirTag tiene un grave problema que pocos habían advertido

Ayer precisamente os contábamos que los analistas esperan que los AirTag reciban una segunda generación en el medio plazo, como consecuencia de las buenas ventas que está cosechando este dispositivo en forma de localizador. Ahora hemos conocido una peculiaridad de la pila de los AirTag, que actúa como batería de este dispositivo, y que, aunque no falla a la hora de proporcionar una buena autonomía, la realidad es que obliga a algunos usuarios a elegir entre dos factores que pocos podíamos esperar en uno de estos dispositivos de Apple.

La clave es el recubrimiento

Pues bien, lo que ahora está corriendo por las redes es un punto del soporte de Apple, referido a los AirTag, donde advierte de que algunas pilas podrían no servir para el dispositivo de los de Cupertino. Se refieren a las pilas CR2032 que llevan estos dispositivos, y que pueden ser de dos tipos. Las tradicionales, u otras que cuentan con un revestimiento adicional. En el primero caso no hay problema alguno, y las pilas funcionarán correctamente con este dispositivo, pero en el segundo no es así.

El soporte del AirTag | Apple

Y es que hay algunas pilas que cuentan con un revestimiento amargante, estos se añaden para que en el caso de que un niño pequeño se meta en la boca la pila, este la escupa por el sabor tan amargo que tiene gracias al revestimiento. Así se evita que el pequeño se trague la pila y pueda atragantarse con ella. El dilema está ahí, y por un lado Apple nos dice que con una pila normal no hay problema, pero que, al utilizar una de estas para el AirTag el dispositivo no funcionará correctamente, y probablemente o no funcionará o su autonomía no será la misma.

Desde luego un padre o madre no tendrán dudas a la hora de elegir entre la autonomía de su AirTag o la vida de sus hijos, pero es algo que no debería tener que plantearse en un dispositivo como este. Entendemos que esto es algo que ya no tiene vuelta atrás, y por esa razón Apple lo advierte en su página de soporte. Por eso esperamos que una segunda generación de los AirTag puedan solventar este problema y no obligar así a los padres y madres a elegir entre ambas situaciones, ya que desde luego es un sinsentido.

Los AirTag se han convertido en un dispositivo muy popular, a pesar de llevar apenas un año en el mercado. Y es que es un dispositivo muy útil, razonablemente accesible en precio, y además lo podemos usar tanto en dispositivos iOS como Android. Básicamente es un localizador, que nos permite encontrar objetos o mascotas por distintos medios. Ya sea en un rango corto mediante conectividad Bluetooth, o bien más amplio con la triangulación de los diferentes dispositivos en una ubicación concreta.

Existen alternativas en el mercado más veteranas, como la de los Tile, pero hasta ahora no han tenido el éxito de los dispositivos de Apple. Incluso Samsung cuenta con su propio localizador, aunque no se ha extendido tanto.