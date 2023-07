Los auriculares más esperados de Sony podrían presentarse la próxima semana

No solo podemos considerarlos los más esperados de la marca, sino también probablemente de todo el segmento. Y es que no en vano, son considerados los auriculares con mejor cancelación de ruido del mercado. Y además no suelen ser más caros que unos AirPods Pro, lo que los ha convertido sin duda en el mayor objeto de deseo de los seguidores de la marca nipona. Después de haberse filtrado al completo hace unas semanas ahora hemos conocido que su presentación podría estar muy cerca.

Un teaser bastante esclarecedor

Y es que ha sido la propia Sony la que ha publicado hace unas horas un tuit que nos parece bastante esclarecedor si tenemos en cuenta los precedentes. En la imagen que adjunta la marca japonesa, podemos leer “Por el silencio. Por el sonido” y una clara alusión también al silencio en la imagen, lo que nos invita a pensar de manera ineludible en los nuevos auriculares SonyWF-1000XM5. Esta presentación se celebraría el próximo lunes 24 de julio.

Esto serán los sucesores de los considerados mejores auriculares TWS del mercado, sobre todo en lo que tiene que ver con la cancelación de ruido. Aunque destacan en todo, por supuesto en la propia calidad del sonido. Unos auriculares que ya se filtraron con bastante claridad hace más o menos un mes. Entonces conocíamos algunas de sus nuevas características. Estas contarían con un nuevo driver de 8,4mm que dotaría a estos auriculares de un sonido extraordinario.

Además, llegarían con nuevos micrófonos de doble retroalimentación, que mejorarán aún más la cancelación de ruido, al poder captar mejor el sonido circundante para poder neutralizarlo. Las llamadas se escucharán mejor, sin ruidos, gracias a los sensores de conducción ósea con los que contaría. El sonido de alta resolución será una vez más uno de los puntos fuertes, de hecho, Sony es de las empresas que más han apostado por este formato en sus dispositivos de audio.

Será compatible con sonido Hi-Res, mientras que con DSEE Extreme podremos escuchar la música con una calidad superior. La batería sería más grande, con una capacidad de 500mAh, y por tanto nos daría más autonomía, más tiempo de reproducción con una sola carga completa. Esta alcanzaría hasta las 24 horas, por lo que tendríamos para un día entero, lo que se traduciría en más de una semana con un uso cotidiano.

La carga rápida nos brindaría una hora de reproducción con tan solo cargarlos tres minutos, y se cargarían al completo en dos horas. Llegan con la última tecnología Bluetooth, gracias al estándar 5.3, y podríamos usarlos con dos dispositivos diferentes, sin tener que emparejarlos de nuevo cada vez que los utilizamos. Ahora falta conocer lo que realmente muchos esperan, el precio de este nuevo modelo.

Como parece norma últimamente en todos los segmentos, un aumento de precio será lo más probable. El año pasado se estrenaron por 279 euros, por lo que no sería descabellado un precio de 299 euros o de incluso 309 euros. Saldremos de dudas la próxima semana.