Así de sencillo es hacer un Drop In a todos tus dispositivos Alexa en casa

Los usuarios de pantallas inteligentes de Amazon están acostumbrados a recibir a través de ellas sugerencias, nuevas funciones y comandos. De esta forma podemos probar las novedades que van incluyendo. Cómo es el caso del comando de voz que te contamos a continuación.

Haz Drop In con todos los dispositivos

Además de realizar cualquier consulta o petición, los altavoces y pantalla inteligentes de Amazon, permiten comunicarnos a través de llamadas y dropping. Podemos realizar llamadas de voz o videollamadas con nuestros contactos mientras que usaremos el Drop In para hacerlo a través de nuestros dispositivos. Dependiendo del tipo de dispositivo podremos hacerlo a través de voz o si disponemos de una pantalla inteligente o dispositivo con cámara y pantalla también por video llamada. No es necesario que nadie conteste a nuestra llamada, directamente se establece la comunicación con el dispositivo y podremos escuchar y ver lo que sucede en la habitación.

Llamando con Dropping | TecnoXplora

Desde hace unos días en la pantalla de los Echo Show 15 encontramos la sugerencia a un nuevo comando, el cual activamos utilizando “Alexa, llama con Drop In a todos los dispositivos". Si tenemos varios dispositivos compatibles con esta función repartidos por la casa, será mucho más fácil encontrar a los miembros de nuestra familia y saber en qué habitación se encuentra.

Una vez ejecutamos el comando, Alexa nos ofrece en su pantalla el listado de todos los dispositivos compatibles con los que podemos contactar. Podemos elegir el dispositivo con el que queremos conectar en primer lugar, bien de viva voz diciendo su nombre o pulsando sobre este en la pantalla. De esta forma, podemos saber si la persona que buscamos se encuentra en una determinada habitación sin necesidad de que conteste a nuestra llamada.

De manera que de forma inmediata comenzará la comunicación con dicho dispositivo y podremos saber si la persona que buscamos se encuentra en esa estancia. Si no es así, podremos seguir buscando en el resto de habitaciones repitiendo la misma operación con el resto de dispositivos. Las opciones de comunicación, así como de enviar comunicados son infinitas en estos dispositivos. Podemos hacerlo usando comandos de voz o desde la propia aplicación móvil desde la cual podemos seleccionar el dispositivo con el que queremos contactar o enviar un mensaje personalizado a través de estos.

En esta ocasión este comando nos sirve para recordar los dispositivos compatibles con esta opción, así como recordar el nombre de todos y cada unos de estos. Ya que a veces, podemos olvidar el nombre de nuestros dispositivos, esto sucede con frecuencia si no hacemos un uso frecuente de estos o si tenemos varios dispositivos y no recordamos el nombre que les hemos asignado. Gracias a los comandos de voz podemos controlar no solo nuestros altavoces y pantallas, también podemos controlar todos los dispositivos inteligentes compatibles con Alexa, así como realizar rutinas con las que ejecutar programaciones. Con el paso del tiempo se han ido añadiendo más comandos y acciones con las que sacarle el máximo partido al asistente de voz.