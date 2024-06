Así de sencillo es encontrar tus auriculares inalambricos con Android

Los auriculares inalámbricos se han convertido por derecho propio en los preferidos por los usuarios. Gracias a las conexiones inalámbricas, permiten una total libertad de movimientos y una mayor comodidad en su uso. Esto unido a la mejora tanto en la calidad de la señal como en velocidad de envío de datos del bluetooth han hecho que desbanque de los primeros puestos de venta a los auriculares de cable. Además, algunos de estos modelos permiten su localización cuando los hemos extraviado, te contamos cómo.

Encuentra tus auriculares inalámbricos con Find my device de Google

Dejar los auriculares olvidados en cualquier parte, es algo que le puede pasar a cualquier usuario y es más frecuente de lo que parece. Muchos dispositivos electrónicos cuentan con sistemas de localización y podemos hacerlos sonar si los perdemos. En el caso de los auriculares no es tan sencillo, ya que para hacerlos sonar deben estar encendidos y conectados a nuestro móvil de manera que, reproduciendo música a todo volumen, podemos llegar a localizarlos.

Aunque existen algunos modelos de auriculares los cuales podemos conocer cuál ha sido la última ubicación en la que los hemos utilizado e incluso si están encendidos podremos saber el nivel de batería que les queda.

Para poder hacer un seguimiento de estos dispositivos es necesario que sean compatibles con la función “Fast Pair de Google” y estar asociados a nuestros dispositivos. Si tus auriculares disponen de esta función además de emparejarlos de forma más rápida y sencilla podrás saber cuál ha sido la última ubicación donde los has usado y el tiempo que hace de ello.

Para ellos desde tu teléfono móvil, accede al menú del bluetooth de tu móvil.

de tu móvil. Selecciona el dispositivo en cuestión, y pulsa sobre este para acceder a los ajustes.

en cuestión, y pulsa sobre este para acceder a los ajustes. Desde aquí, dependiendo del fabricante, podremos activar las llamadas, el audio y el acceso a nuestros contactos.

Además, si son compatibles con esta función aparecerá una opción más “encontrar dispositivos”

Para conocer el último lugar en los que los hemos usado pulsa sobre “última ubicación conocida”

Para activar esta opción por primera vez, nos pedirá que nos identifiquemos con nuestro usuario de Google y concedamos los permisos pertinentes a la app, tanto para añadirlo a nuestra lista de dispositivos como para posteriormente acceder a esta información

De manera que, aunque estos se encuentren apagados podamos saber cuál ha sido la última ubicación en la que estuvieron conectados a nuestros dispositivos.

Así ya sea desde la app "buscar" de Google o desde los ajustes del bluetooth podemos saber cuál ha sido el último lugar en el que los hemos usado.

He incluso obtener las indicaciones para llegar hasta allí

A diferencia de otros dispositivos, no podremos hacerlos sonar para localizarlos a no ser que no sean compatibles con esta función, aunque siempre podemos hacernos una idea del lugar en el que los hemos perdido. La app de Google ha estrenado recientemente nuevas funciones, que permiten localizar los dispositivos a través del Bluetooth y este es el motivo por el cual cada vez más dispositivos son compatibles con la aplicación.