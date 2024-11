Así puedes usar las funciones exclusvas de un Samsung Wear con otros moviles

Cómo ya han comprobado los usuarios de relojes inteligentes de Samsung, no se pueden usar algunas de las funciones fuera del entorno de Samsung. Tanto es así que no podremos medir la presión arterial o hacernos un electrocardiograma si el reloj no está emparejado con un móvil del mismo fabricante. Una afirmación que no es del todo cierta, ya que podemos hacerlo a través de aplicaciones modificadas, te contamos cómo.

Funciones exclusivas en otros móviles

Si tienes un reloj inteligente Samsung pero tu móvil no es del fabricante coreano habrás comprobado por ti mismo que no es posible utilizar varias funciones. Esto se debe a que las aplicaciones tanto del reloj como la del móvil no son compatibles con otros fabricantes.

La única solución es instalar aplicaciones de Samsung modificadas. Aunque antes de empezar debes tener en cuenta que, aunque son seguras ya que están libres de malware, pueden influir en el uso del reloj por lo que debemos decidir si estamos dispuestos a correr el riesgo. Si la respuesta es sí, sólo tienes que seguir estos pasos.

Lo primero será descargar las aplicaciones desde APK Mirror, algo que podemos hacer desde los siguientes enlaces, para el reloj mientras que desde el reloj debemos descargar el siguiente archivo.

algo que podemos hacer desde los siguientes enlaces, para el mientras que desde el reloj debemos el siguiente archivo. Una vez descargado, aumenta el tiempo de encendido de la pantalla del reloj para evitar interrupciones. Además de comprobar que los dispositivos están conectados a la misma red.

A continuación, descarga SHM Mod Companion e instálala.

e instálala. Desde el reloj, activaremos las opciones de desarrollador, accede a “información del software” ajuste que encontramos en el apartado “acerca del reloj” . Para activarla pulsa varias veces sobre “versión del software”.

ajuste que encontramos en el apartado . Para activarla pulsa varias veces sobre Una vez activas, debemos hacer lo propio con las opciones de “depuración ADB” y “ depuración Wifi” . Desliza el menú en el reloj hasta encontrar la IP del reloj, dato que debemos anotar y conservar para más tarde. En este mismo menú encontramos la opción “vincular dispositivo ” pulsa sobre este para obtener un código, que reservaremos para más adelante.

y “ . Desliza el menú en el reloj hasta encontrar la IP del reloj, dato que debemos anotar y conservar para más tarde. En este mismo menú encontramos la opción ” pulsa sobre este para obtener un código, que reservaremos para más adelante. Desde el móvil, ejecuta la app SHM Mod Companion, selecciona Watch y pulsa “ conectar ” ahora es el momento de usar la IP y el código obtenido anteriormente.

” ahora es el momento de obtenido anteriormente. Pulsa sobre la opción “ seleccionar APK” para instalar Health Monitor, la app modificada que hemos descargado anteriormente. Justo después vuelve al reloj para deshacer los pasos anteriores desactivando la depuración tanto Wifi como ADB.

para instalar Health Monitor, la app modificada que hemos descargado anteriormente. Justo después vuelve al reloj para deshacer los pasos anteriores desactivando la depuración tanto Por último, de nuevo desde el móvil, ejecuta SHM Mod. Introduce tus datos personales y pulsa sobre la opción “calibrar el reloj”, para lo que necesitarás un tensiómetro. Sigue los pasos del asistente y completa el calibrado y ya estará listo para su uso.

Completado el proceso no solo podrás medir la tensión, sino que podrás llevar el registro de las mismas como si de un móvil Samsung se tratara. Es importante tener en cuenta que modificar los parámetros de fábrica de nuestros dispositivos implica siempre un riesgo, por lo que es importante que no los llevemos a cabo si no somos usuarios experimentados. En caso de notar un funcionamiento anormal en el dispositivo, siempre podemos restaurarlo de fábrica para eliminar los cambios aplicados.