Así puedes usar el Amazon Echo Show 15 a diario como un entrenador de Yoga

Desde el comienzo de la pandemia son muchos los que comenzaron a ponerse en forma sin salir de casa. Pasado un tiempo y si no somos constantes, podemos perder el hábito y darnos mucha pereza volver a entrenar. Una manera de obligarnos es tener algo que nos recuerde que es momento de ponernos en forma.

Alexa te recuerda que es hora de ponerte en forma

Uno de los métodos más utilizados por los usuarios para ponerse en forma desde sus casas es a través de vídeos de fitness. Esto sólo es recomendable para aquellas personas que previamente han acudido a un centro especializado y saben cuáles son sus capacidades. De modo de que si estás pensando en ponerte en forma el primer paso es averiguar cual el estado físico y en el que te encuentras y posteriormente elegir una actividad de acorde a este. Una vez hecho esto, podemos programar nuestra rutina. En primer lugar, comenzaremos creando una rutina que no sólo no para que nos recuerde que tenemos que entrenar si no que reproduzca nuestra rutina preferida, los días a la hora seleccionados, ten contamos cómo:

Creando rutinas para el Echo Show 15 | TecnoXplora

Para programar una rutina abre la Apps Amazon Alexa y accede al menú pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina inferior derecha de la ventana, aunque ahora también podemos hacerlo desde la pantalla principal con la opción “Gestionar rutinas”

Una vez accedemos al menú, toca en la esquina superior derecha sobre el icono “ Más ” para iniciar una nueva rutina.

” para iniciar una nueva rutina. Comenzaremos dándole un nombre a la rutina para poderla identificar en el futuro.

para poderla identificar en el futuro. A continuación, le asignamos un activador. como ya hemos hablado en otras ocasiones, estos pueden ser un comando, usando otros dispositivos inteligentes, que se active a partir de una alarma programada, cuando detecte un sonido o como haremos en este caso en un determinado horario.

como ya hemos hablado en otras ocasiones, estos pueden ser un comando, usando otros dispositivos inteligentes, que se active a partir de una alarma programada, cuando detecte un sonido o como haremos en este caso en un determinado horario. Estableceremos los días de la semana en las que vamos a realizar nuestro entrenamiento y la hora a la que queremos comenzar, en nuestro caso entrenaremos los lunes, miércoles y viernes a la 19:00 horas.

A continuación, sólo nos queda pedirle a Alexa que usar cualquiera de las skills disponibles como las que convierten la pantalla inteligente en un monitor de yoga como “yoga Dinámico” o “Diana Yoga” esto lo haremos pulsando en añadir acción, y seleccionando “Skills”. Si no También tenemos la opción de pedirle que reproduzca en YouTube el vídeo de la actividad que queramos realizar. Para ello utilizaremos la opción personalizada, para escribir el comando, algo así como “Alexa, Reproduce vídeos de fitness en YouTube". Por último, selecciona tu pantalla Echo Show 15 para que ejecute la rutina.

Además, antes de iniciar la actividad podemos incluir un mensaje motivador en el que Alexa sin nos informe que ya llegado la hora de entrenar o que ya está lista nuestra clase de yoga. Con lo que solo que sólo nos queda comenzar nuestra clase y disfrutar. Para esta rutina es ideal el Echo show 15, ya que el gran tamaño de su pantalla ayuda para ver la evolución del ejercicio. Aunque siempre podemos decirle “Alexa, para” y seguir sentado en el sofá y continuar con lo que estamos haciendo.