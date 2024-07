Así puedes usar tu Amazon Echo Hub como una mirilla inteligente

Con la llegada de Internet a nuestra vida cotidiana son muchas las cosas que han cambiado, incluida la forma de comprar, pero no quien llama a nuestra puerta. Uno de los métodos aún utilizado por muchas compañías es el puerta a puerta. Por lo que es inevitable que alguien toque nuestro timbre, si queremos saber quién nos llama sin necesidad siquiera de acercarnos a la puerta, podemos hacer uso del Echo Hab de Amazon para ello. Te contamos cómo.

Convierte tu Echo Hub en una mirilla

Nuestros hogares son cada vez más inteligentes, con la instalación de electrodomésticos, bombillas, enchufes y todo tipo de gadgets se hace necesario tener un centro de control desde el que gestionarlos. Para esa misión uno de los dispositivos más útiles y versátiles es el Echo Hub de Amazon, un centro de control desde el que podrás interactuar con todos tus dispositivos instalados y compatibles. Además de gestionar y controlar miles de dispositivos, puedes hacer lo propio con cámaras y timbres inteligentes.

Convierte tu Echo Hub en mirilla | TecnoXplora

Estos últimos permiten saber quién llama y atender a la llamada, aunque no nos encontremos en casa, aunque también sirve para decidir si queremos o no atender a la persona que viene a visitarnos y una forma de ver rápidamente quién ha llamado es convertir el echo Show en una mirilla. Algo que conseguimos gracias a las rutinas, desde la app de Alexa en nuestro móvil podemos programarla, así podremos ver quién llama a la puerta y decidir si le atendemos o no. Puedes programarla siguiendo estos pasos:

Abre la app de Alexa, pulsa en el icono de esquina inferior derecha “ más ” para acceder a más opciones.

” para acceder a más opciones. Entre las disponibles encontramos el apartado “ rutinas ”

” Pulsa sobre el icono “+” en la esquina superior derecha de la pantalla para iniciar una nueva rutina.

en la esquina superior derecha de la pantalla para iniciar una nueva rutina. Lo primero es asignar el nombre, uno fácilmente reconocible con el que podamos identificarlo, por ejemplo “timbre puerta” o el que no mejor nos parezca.

o el que no mejor nos parezca. A continuación, debemos establecer “ cuando ”, para ello toca sobre “añadir un evento”

”, para ello toca sobre Desde aquí accedemos al listado de activadores, en esta ocasión seleccionamos “hogar digital”

Donde encontramos todos nuestros dispositivos instalados y compatibles.

Selecciona tu timbre. Dependiendo de la marca y modelo nos ofrecerá una serie de opciones, tanto de detección de movimiento como de eventos.

En el caso de eventos, nos ofrece la opción “cuando se ha pulsado”

Ahora es el momento de definir lo que hará Alexa.

Pulsa sobre “añadir una acción ”, así accedemos al listado con todas las opciones.

”, así accedemos al listado con todas las opciones. En esta oportunidad debemos seleccionar “Alexa dice” y dentro elegimos personalizado.

y dentro elegimos personalizado. Donde debemos introducir el comando “Alexa, muestra” y añadir el nombre de nuestro dispositivo.

Al completar esta opción aparece una nueva opción desde la cual podemos seleccionar el dispositivo en el que se mostrará la imagen, en esta ocasión nuestro Echo Hub.

Ya podemos guardar la rutina para ejecutarla. Así cada vez que alguien llama a nuestra puerta podemos ver en el panel principal de quien se trata y decidir si abrimos la puerta, lo ignoramos o bien lo atendemos a través del timbre