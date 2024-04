Así puedes sacar el máximo partido a tu fire TV max con un router de Wifi 6E

La familia de Fire TV ha crecido recientemente con la incorporación del Fire TV 4K Max. El más potente nos ofrece una navegación fluida además de calidad de imagen y sonido hiperrealistas. Aunque no podrás sacarle el máximo si no dispones de una buena conexión, te contamos cómo explotar al máximo todas sus características.

Sácale el máximo partido a tu Fire TV

Tener un dispositivo potente no es suficiente, no podremos experimentar al máximo sus cualidades a no ser que dispongamos de las conexiones y dispositivos adecuados. El nuevo Fire TV Stick 4K Max es compatible con Wi-Fi 6E, una conexión mucho más rápida, que permite conectar un mayor número de dispositivos sin perder ancho de banda. Para que la reproducción sea mucho más fluida, aunque los contenidos que estemos reproduciendo sean en 4k con Dolby Vision, HDR10+ y audio inmersivo Dolby Atmos necesitamos una conexión rápida y estable y esto nos lo garantizan las conexiones Wi-Fi 6E. Pero para ello debemos tener un router compatible con esta tecnología.

Amazon estrena nuevos router en malla, los Eero 6E Pro aún más rápidos | Eero

Como el eero Pro 6E, un router tribanda en malla compatible con internet de alta velocidad y banda de 6 Ghz. Es compatible con dispositivos que usan las bandas de 2,4 Ghz, 5Ghz y 6Ghz, al mismo tiempo. Esta se caracteriza por su baja latencia. El router va acompañado de dos nodos de conexión con lo que evitamos los puntos muertos y las caídas de red. Gracias a estos podemos cubrir hasta 190 metros cuadrados y conectar más de 100 dispositivos al mismo tiempo, sin cortes ni interrupciones. Dispone de tecnología True Mesh con la que de forma automática se redirige el tráfico de red para hacerlos mucho más eficientes. Además, el sistema es compatible con Alexa y podremos controlar cualquier dispositivo conectado que sea compatible como es el caso de Fire Stick. Crea una red altamente segura desde la que podrás controlar de forma sencilla los dispositivos conectados a la misma, así como crear un Wi-Fi de invitados a la pueden conectarse familiares y amigos sin necesidad de conocer la contraseña, de manera que podrás limitar el acceso a la misma de forma rápida y sencilla. Fácil de instalar y configurar es el compañero ideal para sacar el mayor rendimiento a Fire Stick.

Por otro lado, tenemos el Linksys - Router Mesh WiFi 6E. Con este dispositivo podemos conectar más de 55 dispositivos y dar cobertura Wi-Fi a unos 250 metros cuadrados. El router tribanda de 8 flujos es compatible con bandas 6Ghz y hasta 6.6 Gbps, reduciendo así la latencia. Dispone de tecnología Velop Intelligent Mesh que permite que la red sea potente y estable. Sus 4 canales proporcionan una conectividad óptima de manera que podemos conectar dispositivos tanto la banda de 2,4 Ghz como en las de 5 Ghz y 6 Ghz. Además es fácil de instalar y configurar.

Con estos dispositivos garantizan la mejor calidad de imagen y sonido que puede ofrecer el nuevo Fire TV stick de Amazon y sacarle el máximo partido a sus prestaciones.