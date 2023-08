Así puedes escuchar alarmas de iPhone en los cascos y otros dispositivos

Los teléfonos móviles se han convertidos en dispositivos multiusos, sirven tanto para tenernos comunicados, informados e incluso para que nos despierten o nos avisen que tenemos algo que hacer. Si no quieres molestar a los que te rodean con el sonido de tus alarmas puedes escucharlas a través de tus auriculares y otros dispositivos.

Alarmas silenciosas en tu iPhone

Con la vida tan ajetreada que llevamos poner alarmas y recordatorios está a la orden del día no solo para levantarnos por la mañana, sino para que nos recuerden que debemos comprar, donde debemos ir o qué hacer en cada momento. Alarmas que de forma indoctrinada suenan llegado su momento molestando a todos los presentes si no hacemos nada para evitarlo. Son muchos los usuarios que a su vez utilizan auriculares con sus teléfonos móviles, estos además de escuchar contenidos multimedia podemos usarlos como manos libres para mantener una conversación sin necesidad de tener el móvil en la mano. Además, podremos no solo escuchar nuestras alarmas, sino que también pararlas sin sacar el móvil del bolsillo o del bolso, te contamos cómo.

Configurando automatización en Atajos | TecnoXplora

Una de las apps más versátiles que incluye nuestro iPhone es la de atajos . Si no la tenemos aún en nuestro móvil solo tenemos que descargarla, abrirla y seguir los siguientes pasos para continuar.

. Si no la tenemos aún en nuestro móvil solo tenemos que descargarla, abrirla y seguir los siguientes pasos para continuar. Una vez tenemos lista la app, utiliza la pestaña “ automatización ” que encontramos en la parte inferior de la pantalla.

” que encontramos en la parte inferior de la pantalla. Una vez dentro de este apartado, seleccionamos “Crear automatización personal”

Seguimos los pasos del asistente seleccionando en primer lugar “ alarmas ”, menú en el que encontramos las siguientes opciones: existente, ejecutar inmediatamente y se apaga.

”, menú en el que encontramos las siguientes opciones: existente, ejecutar inmediatamente y se apaga. Selecciona una de las alarmas que tengamos configuradas previamente y pulsa sobre “ siguiente ” para continuar.

” para continuar. Utiliza la barra de búsqueda para localizar la opción “Play Music ”. De este modo podemos elegir cualquier canción que queremos que suene cuando llegue el momento de ejecutar la alarma. De modo que se convertirá en el tono de nuestra alarma.

”. De este modo podemos elegir cualquier canción que queremos que suene cuando llegue el momento de ejecutar la alarma. De modo que se convertirá en el tono de nuestra alarma. Toca sobre “listo” para terminar la configuración.

Aplicación reloj en iphone | TecnoXplora

Por último, para que esta solo suene a través de los auriculares debemos completar el proceso, abriendo la app reloj en el iPhone, selecciona de nuevo la misma alarma y en las opciones de sonido elegiremos “Ninguno”. De modo que llegado el momento se ejecutará la reproducción automática de la música. Para escuchar la alarma como es lógico tendremos que estar haciendo uso de nuestros auriculares en ese momento.

También podemos aplicarlo a otros dispositivos como es el caso de pulsera de actividad o relojes. En este caso debemos tener permiso en las mismas para acceder a nuestras alarmas y ponerlas en modo vibración. De este modo al sonar la alarma, será la vibración en nuestra muñeca la que nos indicará que ha llegado el momento. Una buena opción para que ya estemos en una sala de espera o simplemente durmiendo seamos solo nosotros conscientes de que ha comenzado a sonar, no molestando o despertando al resto de los presentes en la sala.