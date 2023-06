Así es el primer robot aspirador inteligente capaz de aspirar escaleras

Los que tenemos aspiradores inteligentes, que ya somos muchos españoles y españolas, sabemos perfectamente cuál es el único lugar en el que no pueden realizar su trabajo por razones obvias, hablamos de las escaleras. Es en este entorno donde un aspirador no puede hacer nada, ya que no ha sido diseñado para poder moverse entre los escalones, y si lo intenta, lo único que puede pasar es que se precipite fatalmente por ella. Pero para eso evoluciona la tecnología tan rápido, para que nos brinde ingenios como este, que nos permiten incluso aspirar las escaleras. Así es el nuevo aspirador MIGO Ascender, que resuelve este problema brillantemente.

Un aspirador único

Y es que no hay más que ver su aspecto para comprender que estamos ante algo muy diferente a lo habitual. Y es que lo primero que nos llama la atención es que su forma es cuadrada o rectangular. Aquí no hay curvas como en el resto de modelo. Algo son sentido si lo que queremos es limpiar escalones de líneas rectas. Este aspirador de MIGO Robotics cuenta con dos brazos que se pueden separar del cuerpo para ascender y descender las escaleras a la vez que aspira toda la superficie.

Y solo hay que verlo en acción para darse cuenta de que se trata de un proceso de lo más ingenioso, ya que no solo se trata de aspirar en línea ascendente, sino que cuando se posa en cada escalón, se mueve de manera horizontal para limpiarlo por completo. Así que a este aspirador no se le resiste absolutamente nada, y le permitirá no solo aspirar las escaleras, sino que evidentemente no tendrá las limitaciones de otros aspiradores, y por eso este modelo podrás utilizarlo indistintamente tanto en la planta inferior como en la superior.

Y es que ya no hay limitaciones, ya que puede aspirar una planta, subir las escaleras, y hacer lo propio con la planta superior. Así que ya no nos obliga a tener que estar con un aspirador que tenemos que subir manualmente a la planta superior, o tener que contar con dos robots que hagan lo propio en cada planta y que además no tengan la posibilidad de aspirar la escalera.

Por eso, aunque el precio de reserva de 999 dólares parezca elevado, si tenemos en cuenta que con él nos ahorramos tener que contar con dos aspiradores, uno en cada planta, y que además puede aspirar la escalera, no parece tan descabellado este coche, ni mucho menos. Se pondrá a la venta en agosto, y ese precio de 999 euros de reserva pasará a ser de 1.399 dólares cuando se ponga a la venta. Así que, si te interesa, no te lo pienses mucho y resérvalo, porque es un dispositivo que ha sido desarrollado en conjunto por ingenieros de empresas tan importantes como Google o Boston Dynamics. Desde luego un dispositivo que puede suponer un antes y un después en esta prolífica industria. Veremos si llega a España más adelante, o tenemos a otros fabricantes con algo similar en el futuro.