Así le han dado una segunda vida al clásico iPod, con Spotify y conectividad Wifi

Los que ya peinamos canas recordamos el iPod como uno de los dispositivos que cambiaron para siempre nuestra manera de consumir música. Igual que lo hizo en su momento la llegada del Walkman, que nos permitió escuchar música en cualquier lugar, el iPod era la cara más visible de toda una generación de dispositivos que permitían reproducir música digital en cualquier, permitiendo algo inédito entonces, como el poder llevar en un solo dispositivo miles de canciones, gracias a las grandes memorias que equipaban. Un iPod que terminó sucumbiendo al streaming, con unas últimas versiones que son más bien un iPhone sin conectividad LTE. Ahora hemos conocido cómo sería un iPod en la actualidad, con acceso a Spotify y conectividad inalámbrica para poder reproducir la música en altavoces sin cables.

¿Un modelo viable hoy en día?

Si en su momento Apple presumía de que en un iPod cabían hasta mil canciones, hoy esa cifra ha crecido vertiginosamente hasta los cincuenta millones gracias a Guy Dupont, que ha compartido en las redes cómo ha modificado el clásico iPod para convertirlo en un dispositivo capaz de reproducir música en streaming. Guy Dupont está detrás de este curioso engendro que nos da una idea de cómo podría haber sido la evolución del clásico iPod, o cómo podría reinterpretarse hoy en día con nuevas funcionalidades, pero sin perder su esencia original. Dupont ha modificado un iPod con 17 años de antigüedad, lo que es meritorio teniendo en cuenta que originalmente era un dispositivo con un cometido muy distinto.

Para ello Dupont ha añadido algunos componentes a este iPod, y básicamente ha sustituido sus componentes más importantes por otros nuevos y más modernos. Por ejemplo, ha introducido una pequeña placa Raspberry Pi Zero W, una pequeña pantalla y una batería recargable, así como un módulo Wifi. Todo ello con un coste total de 57 dólares. Realmente lo meritorio de esta modificación es haber integrado el clásico control de rueda del iPod en la nueva tecnología instalada en el iPod. El resultado es el que veis, el de un iPod auténtico, con una rueda completamente funcional, que puede acceder a Spotify y reproducir cualquier canción. No solo a través de sus auriculares, sino también en un altavoz bluetooth, uno de los métodos más habituales hoy en día para escuchar música.

También ha añadido un motor háptico, que permite vibrar al iPod cuando utilizamos la rueda y buscamos nuevas canciones. Sin duda el mayor reto para Dupont ha sido integrar la rueda en la interfaz de uso de la nueva Raspberry instalada con Spotify, algo para lo cual ha tenido que programar código de manera específica. Pero el resultado sin duda ha sido espectacular. Y una vez más vuelve a plantearnos la duda de si sería una buena elección que Apple recuperara su iPod clásico con unas características tan interesantes como las que ha añadido este desarrollador. Que ha demostrado que, si no lo hacen, no es porque no sea posible. Lamentablemente este dispositivo se quedará probablemente en una anécdota, más que en un dispositivo viable.