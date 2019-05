Así funcionará el primer dispositivo de Spotify para el coche

Spotify, a pesar de ser la plataforma de música en streaming más famosa del planeta, y también la más utilizada, no ha explorado otras alternativas de negocio a lo largo de su trayectoria, más allá del software que distribuye para las diferentes plataformas. Pero tras meses, e incluso años de rumores acerca de cuándo lanzarían un dispositivo para disfrutar de su música, ahora parece que empezamos a conocer algo más de lo que podría significar y cómo podría funcionar un dispositivo de este tipo bajo el paraguas de Spotify. Ahora la firma nórdica nos cuenta precisamente un test que está llevando a cabo, y que casualmente implica a un hardware para el coche basado en la plataforma.

Spotify comienza a probar un misterioso dispositivo para el coche

Ha sido esta misma tarde cuando Spotify ha anunciado que comienza unas prueba para testar un hardware específico para el coche, basado en su plataforma de música en streaming. Parece ser que en el futuro todo irá orientado al control por voz, como ya vemos en tantos altavoces inteligentes o sistemas de info entretenimiento en los vehículos. Y parece que Spotify va por ese camino precisamente, si tenemos en cuenta la explicación que han dado sobre las pruebas que van a realizar sobre este nuevo dispositivo, que estarían desarrollando para una futura comercialización.

El presunto aspecto de "Car Thing" | Spotify

Según la propia compañía, el dispositivo se denomina "Car Thing" para darle un poco más de misterio, y para dejar claro que se trata de un dispositivo que aún está en desarrollo, pero al menos tienen la deferencia de explicarnos cómo funciona. Este dispositivo sería un asistente musical y de podcast, que se conecta a la toma de 12 voltios del coche, la que normalmente conocemos como de "mechero" para recibir la alimentación necesaria para conectarse con otros dispositivos. Concretamente, este dispositivo de Spotify se conectaría al coche mediante bluetooth, y funcionaría de una manera similar a como lo hacen Amazon Echo o Google Home. En este caso la activación del asistente se realizaría diciendo "Hey, Spotify", momento en el que este dispositivo se conecta con la cuenta de Spotify en la que nos hemos identificado y comienza a bucear por nuestras playlist o canciones favoritas. Spotify ha mostrado esta información en su blog, junto a una ilustración que muestra una recreación de ese dispositivo tan misterioso. Curiosamente Spotify se ha mostrado contundente a la hora de asegurar que no tienen intención alguna de traducir esta prueba en un dispositivo que se pueda comercializar en un futuro.

Incluso que el hardware no es una prioridad para la compañía. Según Spotify, detrás de esta prueba solo se encuentra la intención de conocer más acerca de los usuarios que utilizan Spotify, y en la forma que lo utilizan desde el coche. Aunque personalmente no me fiaría mucho de estas palabras, porque solo hay que sumar dos más dos para comprobar que tras los rumores de lanzamiento de un hardware para el coche, ahora precisamente comienzan una prueba de ese hardware, aparentemente sin un objetivo concreto. Puede que nos equivoquemos, pero no parece que todo vaya a quedar en esta simple anotación en el blog de Spotify.