Así te dice tu móvil Samsung si alguien te vigila con un localizador inteligente

Gracias a la tecnología podemos saber y guardar una cronología del lugar en el que estamos y los que hemos visitado. Algunos de estos dispositivos disponen de GPS, Otros se conectan por Internet e incluyo hay dispositivos que se valen del Bluetooth y de los dispositivos que les rodean para fijar su posición. Esta tecnología puede usarse de forma poco lícita y puede usarse para espiarnos sin darnos cuenta. Te enseñamos como evitarlo.

Así puedes saber si alguien te espía con ayuda de localizadores

Los localizadores son una herramienta muy útil para tener siempre localizados nuestros dispositivos, estos pequeños objetos se conectan por bluetooth a otros dispositivos en su entorno y a través de la ubicación de los mismos, sabemos dónde están. En el mercado encontramos varios dispositivos con estas características, aunque lo más populares son los Airtag, para los usuarios de iOS, los Tile y Galaxy SmartTag de Samsung para los usuarios de Android. También pueden ser usados para espiarnos, estos pequeños dispositivos se pueden camuflar e introducir en cualquier bolsillo sin que nos demos cuenta y quien tenga el control sobre ellos sabrá de la misma manera donde nos encontramos sin que nos demos cuenta.

Buscando localizadores desconocidos | TecnoXplora

Una forma de averiguar si con nosotros llevamos uno de estos localizadores, es eres usuario de Smarthings. Desde la aplicación podremos comprobar si en el entorno más cercano se encuentran localizadores desconocidos. Es radio de búsqueda es bastante limitado por lo que no se registrarán otros dispositivos que no sean compatibles con Smarthings y que no se encuentren muy próximos a nosotros.

Para realizar un escaneo en busca de dispositivos desconocidos, debemos entrar en los ajustes de la aplicación.

En este apartado además de localizar nuestros dispositivos, tenemos la opción “ Detectar localizadores desconocidos”.

Una vez hemos seleccionado esta opción, obtendremos una ventana flotante con toda la información necesario al respecto, además de un botón para activar las “ alertas de localizadores desconocidos”

Esta nos enviará una notificación informándonos que muy próximos a nosotros se encuentra uno de estos dispositivos. Por lo que podemos tomar las medidas necesarias al respecto.

La app, también permite hacer un barrido, no solo para identificar a los desconocidos, desde este mismo apartado, tenemos la opción de buscar “localizadores seguros”, que son aquellos que no representan ningún tipo de peligro ya sea porque sean nuestros o han compartido con nosotros en algún momento su ubicación.

Una de las preocupaciones de la mayoría de usuario es la privacidad de sus datos y el uso que se hace de su información. Y es por ello, por lo que debemos estar alerta y seguir una serie de precauciones. Realizando de forma periódica la búsqueda de dispositivos hostiles ya sea a través de esta está app o en los ajustes de bluetooth, así como manteniendo nuestras aplicaciones actualizadas. E incluso si fuera necesario inhabilitar tanto la ubicación como el Bluetooth de nuestros dispositivos. Con el fin de romper la conexión entre ambos dispositivos y nadie puede localizarnos.