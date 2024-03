¿El Apple Watch podría acabar siendo compatible con Android en un futuro?

Últimamente Apple no pasa por su mejor momento. Por un lado, la UE ha anunciado una investigación en contra de la compañía. Además, el gobierno de Estados Unidos ha demandado a Apple por conducta monopolista. Y ojo, que aunque es difícil, podrían acabar obligando a abrir el Apple Watch a usuarios Android.

Como bien sabrás, el Apple Watch no es compatible con Android. Y en la demanda de EEUU contra Apple, disponible en este enlace, se acusa a Apple por perjudicar a los usuarios Android. Lo peor de todo es que no solo impide utilizar un Apple Watch en este sistema operativo, sino que también ofrece una peor experiencia si tienes un iPhone y utilizas un smartwatch que no sea el de Apple.

El Apple Watch tardaría años en ser compatible con Android

Según la demanda, Apple perjudica a los consumidores con un iPhone y relojes de terceros "al menos de tres maneras significativas". En primer lugar, no pueden responder a las notificaciones.

Ademas, Apple impide que los smartwatch de otras marcas tengan una conexión adecuada con el iPhone. Y también indican que estos relojes ofrecen un menor rendimiento que en otros teléfonos.

Ventas del Apple Watch | CIRP

Por ello, acusan a Apple de conductas monopolistas, ya que “ Al hacerlo, Apple limita la elección del usuario”. Y si vemos los últimos gráficos publicados por CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), podemos ver que entre los propietarios de iPhone en EE. UU., el 82% poseía un Apple Watch durante el cuarto trimestre, mientras que un 9% utilizaba un producto Fitbit, y el resto de otras marcas como Samsung o Xiaomi por poner algún ejemplo.

Así que, en la sentencia podría acabar habiendo algo histórico: que Apple tenga que abrir su reloj inteligente a otros sistemas operativos. Según ellos, intentaron hacer compatible el Apple Watch con Android durante 3 años, pero claro, seguramente no le pondrían demasiado empeño.

Evidentemente, Apple recurriría esta decisión y tardaría años en resolverse. Así que lo más probable es que, hasta dentro de unos cuantos años, no podrás utilizar un Apple Watch en Android.