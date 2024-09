El Apple Watch SE de plástico va tomando forma, ¿cuándo se presentará?

Tras la presentación de los iPhone 16 y los Apple Watch Series 10 la semana pasada parece que no hubiera más futuro para los de Cupertino, al menos en el corto plazo. Pero nos aguardan nuevas keynotes en el futuro, en las que probablemente experimentaremos el lanzamiento de nuevos productos de mucho interés. Aunque los nuevos Apple Watch han tenido un gran protagonismo, en el horizonte de esta gama ya se atisba un modelo bastante asequible, que se estrenaría con un cuerpo inédito entre los relojes de Apple.

La versión de plástico sigue adelante

Hace no mucho escuchamos hablar de este Apple Watch asequible, y es que como sabéis los modelos SE suelen ser sinónimo de accesible cuando hablamos de Apple. En este caso el reloj accesible de la marca no ha recibido nueva generación en la última Keynote, y por tanto se espera que más adelante tengamos un evento donde conoceremos a esta nueva versión asequible de reloj. Y los rumores e informaciones de analistas que habíamos conocido hace no mucho parece que se confirman ahora.

Y no ha sido un cualquiera, sino Mark Gurman, el principal analista del ecosistema de Apple, que ha desvelado más detalles sobre el desarrollo de este reloj, que por otra parte ya avanzó en su momento que se encontraba en desarrollo. Lo que ha asegurado ahora es que el reloj sigue adelante, que sigue avanzando en su desarrollo, y que según las fuentes que tiene cercanas al proyecto, este se lanzaría el próximo año 2025. De tal forma que no lo esperemos en esa Keynote que se espera para el mes de octubre.

No hay que descartar, ya puestos a imaginar ciertas situaciones, que tengamos la próxima primavera un gran evento donde se presenten el iPhone SE 4, que es sin duda uno de los teléfonos más esperados del mercado actual, y el propio Apple Watch SE, en lo que podría ser una gran celebración de los dispositivos accesibles de los de Cupertino. Y es que el nuevo reloj se caracterizaría sobre todo por contar con un cuerpo de plástico, por primera vez en la gama de productos de Apple.

Este tipo de cajas plásticas suelen ser muy habituales en dispositivos de su competencia, como por ejemplo hemos visto en muchos modelos de la gama Bip de Amazfit. En si mismo la carcasa de plástico no tiene por qué ser algo malo, normalmente dispositivos con ellas son más ligeros, y en cierto modo resistentes a los golpes. Y en el caso de estos Apple Watch, vendría acompañado quizás de un precio más ajustado.

Aunque lo más probable es que se estrene al menos con el mismo precio. Parece ser que Apple no podía seguir manteniendo el precio de estos relojes en el mismo rango actual sin reducir sus prestaciones. Y lejos de hacerlo en la parte técnica, en la que afecta al rendimiento y funciones, han decidido tirar directamente hacia un cuerpo más accesible y en definitiva, más sacrificado que los tradicionales de aluminio o aleaciones de todo tipo. Todavía nos tocará esperar un poco más para conocerlos.