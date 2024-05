Apple trabaja en un plegable de más de 20 pulgadas para el próximo año

El mercado de dispositivos plegables no para de crecer, y Apple es sin duda la gran rezagada de este segmento. Muchos llevan esperando desde 2019, cuando Samsung lanzó su primer Fold, la respuesta de los de Cupertino con su primer iPhone plegable. Este sigue muy lejos, pero ahora conocemos nuevos detalles sobre el primer dispositivo con pantalla plegable de Apple, que podría lanzarse el próximo año, por lo que ya no estaría tan lejos, y solo llegaría 7 años después de los primeros modelos de su rival coreano.

Un híbrido de portátil y tableta

Ahora hemos conocido nuevos detalles sobre los planes plegables de Apple, que pasan por dispositivos híbridos, y por tanto una nueva categoría de producto dentro de la gama de los californianos que les abra de par en par la puerta de las pantallas plegables aportando algo de innovación. Siguiendo la estela de anteriores filtraciones, ahora hemos conocido nuevos detalles sobre el lanzamiento del primer dispositivo de pantalla plegable de Apple.

Anteriormente ha sido Ross Young quien ha desvelado que Apple está trabajando actualmente en un híbrido de estos dispositivos, lo mismo ha dicho MarkGurman, sobre que Apple está explorando un dispositivo de pantalla dual, un híbrido de MacBook e iPad. Pero ahora en un nuevo informe, otro filtrador habitual de la industria, como es Jeff Pu, ha desvelado que Apple ha acelerado su trabajo en dispositivos plegables, y en varias direcciones.

Y es que, según sus informaciones, Apple estaría intensificando su trabajo con la cadena de suministro asiática para fabricar uno de estos dispositivos. Para Pu esto respondería a una estrategia de Apple dirigida a la gama ultra alta de dispositivos plegables. Eso implicaría el lanzamiento de ese híbrido de portátil y tableta, con pantalla plegable de 20.3 pulgadas, para el próximo año 2025, por lo que lo tendríamos mucho más cerca de lo que pensábamos.

Por otro lado, habla también del primer iPhone plegable, que contaría con pantalla plegable de hasta 8.3 pulgadas, y se lanzaría allá por 2026, a finales de ese año, probablemente en septiembre con los demás iPhones. Desde 9to5Mac, un medio especializado en el ecosistema de Apple, han podido corroborar estas informaciones que apuntan a que los de Cupertino han pisado el acelerador de los dispositivos plegables para ser competitivos de aquí a dos años.

Y es que no es normal que una de las empresas más valiosas del mundo, y la tecnológica con más recursos del mercado no se haya metido de lleno en un segmento en clara alza desde que Samsung lanzara los primeros dispositivos. La venta de plegables sigue creciendo a medida que va descendiendo el precio de estos dispositivos, aunque parece evidente que Apple no será de las marcas que compita por plegables económicos.

Todo lo contrario, mucho nos tememos que el primer iPhone o MacBook plegable tengan precios prohibitivos, muy por encima de sus competidores. Esperemos que no repitan el error de las gafas Vision Pro, lanzadas con un precio muy por encima de mercado y que están siendo, al menos de momento, una decepción para los de Cupertino.