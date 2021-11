Apple Ring, recrean el aspecto de cómo sería el anillo inteligente de Apple

Apple sigue trabajando en multitud de dispositivos, no solo en las gamas venideras de productos que ya están en el mercado, sino también de diferentes dispositivos que a día de hoy son un simple esbozo en una oficina de patentes. Y precisamente de uno de esos proyectos es de los que hablamos ahora. Y es que desde la cuenta de Konstantin Milenin, en Twitter, hemos visto la recreación de cómo sería un futuro anillo de los de Cupertino, y desde luego es bastante sorprendente, aunque tenemos serias dudas de que un dispositivo de este tipo llegara a buen puerto en el futuro.

Apple Ring y Ring Pro

Esos son los nombres de los hipotéticos dispositivos que se han recreado por parte de este artista gráfico. Y como podéis ver el aspecto es bastante llamativo. Con dos diseños de anillo bastante bien diferenciados, uno de ellos más clásico, con un perfil delgado e integrando una pantalla a lo largo de toda su superficie, a través de la cual podríamos tener acceso a diversa información generada por nuestro iPhone. Un diseño sin duda mucho más discreto que el del Apple Ring PRO, que sería un auténtico Apple Watch pero en miniatura, a imagen y semejanza de uno de los que se suele entregar a los ganadores de importantes citas deportivas.

En este caso el anillo tiene un cuerpo mucho más grueso, y se permite integrar una pantalla mucho más grande, con una relación de aspecto más cuadrada, quizás 4/3 tradicional, y en la que podemos ver numerosa información relacionada con el teléfono. Eso sí, nos parece bastante deficiente la adaptación de la interfaz que han hecho en esta recreación, ya que como se puede observar, el tamaño de las fuentes de las notificaciones es minúsculo. Y más si nos hacemos a la idea de que esta pantalla se encuentra dentro de un anillo.

Y la verdad que no es uno de los conceptos más pulidos que hayamos visto. De hecho, tanto es así que casi nos gusta más el Apple Ring el que modelo Pro, parece bastante más elegante y más cercano a lo que podríamos esperar de un producto de Apple, más pulido y con un aspecto mucho más minimalista. Las probabilidades de que Apple lance un anillo inteligente son bastante escasas, casi nulas. Si tenemos en cuenta primero el nulo tamaño del mercado de anillos inteligentes, de los que solo hemos conocido un puñado de modelos, generalmente impulsados por fabricantes independientes.

Por esa razón ya nos extrañaría que Apple optara con un anillo en su gama de productos, al menos en el medio plazo. Además, hay que reconocer que sobre todo el concepto del modelo Pro no tiene mucho sentido, con una pantalla como esa en un objeto que no podría albergar un panel de más de 1 pulgada. En cualquier caso, es divertido jugar a visualizar el futuro, aunque no siempre se haga con gran tino. Desde luego, de ser realidad, lo más probable sería un anillo como el modelo estándar.