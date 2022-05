Apple prueba pantallas de tinta electrónica a color, y no es para competir con los Kindle

La firma de Cupertino nunca ha mostrado su interés por los libros electrónicos, de hecho, no hemos conocido nunca un producto que haga uso de pantallas de tinta electrónica, que es por lo que se caracterizan. Pero en esta ocasión hemos conocido que sí, que Apple ahora está trabajando en este tipo de pantallas, que como sabéis son bastante específicas a la hora de ser utilizadas, porque son perfectas para leer, pero no tanto para otros menesteres. Pues bien, no sabemos exactamente qué trama Apple, pero el trabajo en este tipo de pantallas puede dar para una infinidad de interpretaciones.

Ya prueba estas pantallas

Lo llamativo son dos cosas, una es que Apple esté trabajando en este tipo de pantallas, y segundo, que esta además es de color. Como sabéis el 99% de los dispositivos en el mercado con pantallas de este tipo las utiliza de blanco y negro, porque como decimos han sido diseñadas para mostrar con fidelidad el texto como si estuviera en una página impresa. Pero las pantallas de este tipo a color, aunque existen, son muy poco comunes. La información proviene una vez más de parte de Ming-Chi-Kuo, que asegura que Apple está probando ya este tipo de pantallas a todo color con tecnología e-ink.

Kindle Paperwhite Signature Ediiton | Amazon

Lo curioso es que no se trataría de un proyecto como alternativa a los Kindle, los populares libros electrónicos de Amazon, sino que el uso que darían los de Cupertino a esta tecnología sería muy diferente. Y es que según este analista especializado en Apple, la marca podría utilizar estas pantallas para integrarlas en la parte externa de un teléfono plegable. Como sabéis Apple estaría ya en pleno desarrollo de este tipo de teléfono, y en este caso la pantalla de tinta electrónica a color se usaría como una secundaria en esa parte exterior del teléfono.

Samsung Galaxy Z Flip3 | Samsung

Estas pantallas normalmente suelen estar orientadas a mostrar notificaciones e información esencial cuando el teléfono plegable está cerrado, dejando la pantalla de más calidad y resolución, normalmente AMOLED para la parte interior del terminal. Aunque firmas como Samsung optan ya por introducir grandes pantallas LCD o AMOLED en la parte externa del móvil plegable, tan grandes y con tanta resolución como la de cualquier otro teléfono. Este tipo de pantalla sería más adecuada por tanto para un teléfono con formato de concha, como por ejemplo los Galaxy Z Flip o los Razr de Motorola.

Tampoco se descarta que esta pantalla de tinta electrónica a color pudiera integrarse en un MacBook plegable, con pantalla flexible o incluso en un iPad del mismo formato. Vamos, que es un componente que podría integrarse perfectamente en multitud de dispositivos de los californianos. De momento solo son rumores, y es que este móvil plegable de Apple no se espera hasta dentro de mínimo un par de años, si no más tiempo. Como sabéis, Apple no se caracteriza por ser rápida a la hora de adaptarse a las tendencias del mercado, sino que en este aspecto va bastante por libre, esa es la realidad.