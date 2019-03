Apple prueba la carga solar para su iWatch

Los ingenieros de Apple han estado tratando durante muchos años de construir una batería inteligente para iPhones e iPods que se pudiese cargar a través de una forma alternativa. Según personas que trabajan para la empresa de Cupertino, Apple continúa investigando sobre cargas alternativas, ya sea solar, mediante inducción o con el movimiento.



El New York Times ha publicado que Apple está ensayando con diferentes sistemas de carga que suplantaría a la batería tradicional y hacer que la batería de los dispositivos dure más tiempo. Estas investigaciones se centrarían en la batería de su posible reloj de pulsera, el iWatch, que utilizaría una carga inalámbrica a través de la inducción magnética.



En los últimos años, Apple ha estado contratando a ingenieros con experiencia en el mundo de la tecnología de la energía y del diseño de las baterías. Compañías como Tesla, Toyota y A123 Systems han estado involucradas en esta investigación, según New York Times.



Una de las diferentes cargas alternativas que está probando la compañía de la manzana para su reloj de pulsera inteligente es la inducción magnética, la cual a través de colocar el dispositivo sobre una placa de carga, una corriente eléctrica crea un campo magnético que crea una tensión, lo que alimenta al dispositivo, según New York Times. Este sistema ya se utiliza en algunos teléfonos inteligentes de Nokia.



Además de este método alternativo, Apple ha experimentado con la energía solar. El iWatch incluirá una pantalla de cristal curvada, a la cual se le añade una capa de carga solar, lo que le da energía al dispositivo con la luz del día, según dijeron fuentes relacionadas con la compañía.



Por último, los de Cupertino han probado la carga de los dispositivos a través del movimiento, un método utilizado en muchos relojes inteligentes convencionales. De acuerdo a una patente presentada por Apple en 2009, una persona podría generar una estación de carga pequeña que se genera a la misma vez que el usuario camina.



No se sabe cual será la carga utilizada en el dispositivo de Apple, lo que sí está claro es que la necesidad de mejorar la batería en sus productos está entre sus planes.