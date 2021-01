Apple prepara una versión (considerablemente) más barata de sus nuevos Airpods Max

Estas navidades Apple ha golpeado el mercado con un nuevo modelo de Airpods que, por vez primera, se aparta del diseño de sus otros auriculares para adoptar la clásica forma de diadema, al estilo de muchos de los que comercializa a través de Beat, una de sus marcas satélite comprada al rapero, productor y empresario Dr. Dre hace ya siete años.

El caso es que estos Airpods Max han sorprendido a todos por dos cualidades que lo distinguen, y que le apartan de los usuarios que adoptan presupuestos más modestos: los materiales utilizados, que recurren al metal para darle una mayor sensación de robustez y acabado, y el precio, que como suele ser habitual en los de Cupertino supera con creces la media de lo que cuestan este tipo de accesorios en otras marcas. Así que, visto que se trata de dos obstáculos importantes, los de Tim Cook van a tomar medidas para que el resto de adeptos de la marca puedan disfrutar de unos de estos cascos.

Modelo barato con recortes sustanciales

Así lo ha filtrado una cuenta de Twitter en la que se suelen suceder las informaciones sobre lanzamientos de productos de los de Cupertino, que no ha dudado en afirmar que un modelo más barato de estos Airpods Max están en desarrollo aunque sin fecha concreta de lanzamiento. Y eso, a pesar de que 2021 va a ser otro año importante en nuevos estrenos por parte de los californianos.

The “cheap” AirPods Max are still a thing.

However, I haven’t got a date for it, what I can tell you is that they are working on them, price will be 349 and they will be made out of plastic.