Apple prepara un regreso a lo grande de su Mac más potente

Los Mac son sin duda los ordenadores personales más populares del mercado, y es que como ocurre con tantos productos de los californianos, los seguidores de la marca son auténticos fans y hacen todo lo posible por completar su ecosistema de la marca también con estos ordenadores. Además, todo hay que decirlo, en el entorno profesional están muy bien valorados, con una gran potencia y un software idóneo para poder disfrutar de las funcionalidades más vanguardistas y con las que trabajan la mayoría de grandes empresas de la industria audiovisual. Ahí es donde el Mac Pro marca la diferencia, y parece que lo va a hacer incluso más en el futuro, si tenemos en cuenta lo siguiente.

El Mac Pro estaría de regreso

Es lo que hemos conocido ahora, que Apple estaría preparando el lanzamiento de una nueva generación de su Mac más potente, el modelo Pro, que es el modelo de sobremesa más rápido que podemos encontrar actualmente en su gama. Y parece que la próxima generación no va a ser solo más potente, sino que además cabe la posibilidad de que sea modular, algo que sin duda cambiaría por completo nuestra percepción de un Mac. La realidad es que todos los ordenadores de sobremesa, la mayoría de ellos, son modulares, y permiten intercambiar fácilmente las piezas, pero no es así en el caso de los Mac.

¿Partes intercambiables?

Eso es a lo que apuntan las últimas filtraciones que han surgido alrededor de Apple. Desde 9to5Mac, uno de los medios más especializados en la firma de la manzana, han podido descubrir que existen dos nuevos modelos dentro del código de software de Apple, y que apuntaría a la existencia de dos nuevos módulos intercambiables para los Mac Pro. Estos dos módulos serían ComputeModule 13.1 y ComputeModule 13.3 que harían referencia a diferentes componentes del ordenador de Apple.

Esto se especula que podría decir que se trate de un hardware intercambiable, pero no en el servicio técnico de Apple, sino por parte del propio usuario y según sus necesidades, algo así como un yo me lo guiso y yo me lo como, algo muy poco habitual en los productos de Apple. Esta es la probabilidad más realista, ya que las otras alternativas que se barajan para explicar estos módulos son bastante peregrinas y la verdad que no tienen mucho sentido tratándose de Apple. Lo más curioso es que estas informaciones llegan cuando muchos daban por hecho que los Mac Pro habían muerto.

De hecho uno de los analistas más cercanos al entorno de Apple había asegurado que el Mac Studio, una de las últimas apuestas de Apple, ya no volvería con nuevas generaciones, y que más o menos, el Mac Pro podría seguir los mismos pasos, algo que desde luego nos extraña bastante, vista sobre todo la gran aceptación de estos equipos en los entornos profesionales. Sea como fuere, puede que Apple esté planteando su propia revolución dentro de un segmento que ha evolucionado muy poco en los últimos años, más allá lógicamente del gran salto de rendimiento que dan cada año estos ordenadores.