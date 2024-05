Apple lanzará un nuevo altavoz Bluetooth de la mano de Beats

A pesar de la popularidad de los altavoces Bluetooth, Apple no tiene un modelo en su gama que se pueda asemejar a estos, ya que los HomePod son altavoces inteligentes que no cuentan con batería, y que necesitan de un enchufe para funcionar. Pero ahora hemos conocido que los de Cupertino estarían cerca de lanzar un nuevo modelo de forma inminente, aunque no bajo su marca. El honor correspondería a Beats, su firma de sonido, que está dando claros signos de que algo se está moviendo de cara a un nuevo altavoz de estas características, lo que supondría un regreso al segmento tras varios años.

Lo que se sabe del nuevo altavoz de Beats

Parece ser que el fabricante tiene a punto este nuevo altavoz, más que nada porque hace unos días se dejaba ver en manos de Lebron James o Daniel Ricciardo, ambos deportistas de gran repercusión, que parece ya estuvieran haciendo promoción para la marca de Apple. Pero no solo se trata de esto, sino de que precisamente ahora por la FCC, la certificación norteamericana por donde pasan todos los dispositivos nuevos que se van a comercializar.

Y precisamente lo que ha pasado es también la bendición de esta certificación para que el altavoz se ponga a la venta. Por tanto, queda claro que Beats tiene entre manos el lanzamiento de este nuevo altavoz. De paso, lo que conocemos de él de momento es solo su diseño. Ya que se ha dejado ver en manos de estos deportistas en los últimos días, lo que nos da una idea de lo que es capaz de ofrecer este nuevo dispositivo.

Su diseño será cilíndrico, y contará con un cordón para poder transportarlo cómodamente, o colgarlo de cualquier lugar para poder escuchar la música en diferentes emplazamientos. Lo normal es que este altavoz nos ofrezca las características habituales de este tipo de dispositivos. Como es una conectividad Bluetooth multipunto para poder conectar varios dispositivos a la vez y sincronizados. Está en el aire que cuente con AirPlay.

También lo normal es que sea compatible no solo con los iPhone, sino también con móviles Android. Y que su autonomía sea considerable gracias a una gran batería. En las imágenes veíamos que no será demasiado grande, por lo que la autonomía podría verse condicionada por este aspecto. Por su diseño, es de esperar que el sonido sea 360, vamos, que independientemente del lugar donde lo coloquemos, escuchemos el sonido de la misma manera y con la misma calidad.

Incluso es posible que incorpore algunas de las características de sonido espacial que ha estrenado Apple en los últimos años, siendo especialmente compatible con ese sonido en Apple Music, para que el estará seguramente optimizado el uso de este altavoz. No es la primera vez que Beats lanza un altavoz, aunque hace muchos años que no había uno en su gama, y eso está a punto de cambiar por lo que conocemos ahora. Sobre su precio, tampoco hay información, pero lo normal es que llegue con un coste de alrededor de los 100 euros.