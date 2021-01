Apple lanzará un iPad Mini con diseño renovado la próxima primavera

Poco a poco vamos conociendo más detalles sobre los planes de Apple para los próximos meses. Y parece que la firma va a seguir muy activa este año en una de sus categorías de producto más apreciadas, como es la de los iPad. Y eso que en los últimos meses hemos conocido nuevos modelos, incluyendo un iPad Air que por primera vez ha contado con un Touch ID integrado en el botón de encendido. Pues bien, parece que los cambios en la gama sobre todo en su diseño van a seguir adelante con el nuevo iPad Mini que va a lanzar Apple en esta próxima primavera, y del que hemos conocido ahora nuevos detalles.

Contará con la pantalla más grande en este modelo

Eso es lo que hemos conocido hoy gracias a las informaciones del medio nipón Macotakara, que asegura que la nueva tableta va a seguir los pasos del iPad Air y va a integrar el nuevo Touch ID, lo que ya de por sí provocará un profundo cambio en su diseño, como ya ha ocurrido con el Air. Este nuevo modelo tendría una pantalla más grande, con un tamaño de 8.4 pulgadas, frente a las 7.9 pulgadas del modelo actual, y lo mejor de todo, ocupando el mismo espacio, ya que se espera también que los bordes de pantalla de esta tableta sean más delgados que los de su predecesor, sobre todo al eliminarse el Touch ID en la parte inferior e integrarse en el botón de encendido.

iPad Mini | Apple

Estas informaciones del medio nipón vendrían directamente de parte de proveedores chinos de Apple. Aunque no se menciona el nuevo Touch ID, es de esperar que si se gana espacio en la pantalla al reducir los bordes sea principalmente por esa razón, por no tener que dejar espacio al botón del Touch ID. Sobre otros aspectos de la no se ha especificado nada nuevo, aunque lógicamente se espera que el procesador mejore respecto del de su predecesor. Podríamos ver perfectamente un Apple A13 o A14 Bionic, uno de los procesadores de los últimos teléfonos de Apple. Ese debería ser uno de los principales cambios.

Aunque con todo lo que ha llegado a los Air sería lo más importante sin duda, sobre todo a nivel de diseño. Sobre su lanzamiento, se espera que la nueva generación se presente el próximo mes de marzo. Un mes habitual de lanzamientos por parte de Apple, o quizás abril, ya que en 2020 conocimos entonces los nuevos iPad Pro o el nuevo iPhone SE 2020. El iPad Mini es una tableta perfecta para los más pequeños, aunque con sus grandes prestaciones ha sido siempre un buen complemento para muchos usuarios que buscan una pantalla más grande cuando dejan aparcado su iPhone. Apple por tanto parece que prepara importantes novedades para la próxima primavera, cuando conoceremos por fin esta nueva generación del iPad, y quien sabe si también de los AirPods, de los que llevamos escuchando versiones Lito y nuevas Pro desde hace muchos meses.