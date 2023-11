Apple no ha lanzado ningún iPad en 2023, ¿han perdido el interés en las tabletas?

Hace solo unos días, antes de celebrarse Halloween, Apple celebraba la Keynote más breve de la historia, con una duración de apenas media hora. En ella presentaba los nuevos iMac y MacBook Pro. Pero no hubo rastro alguno de nuevos iPads, algo que no sería noticia de no haber ocurrido lo mismo en el resto de keynotes del año, en las que conocimos numerosos nuevos modelos de sus productos más icónicos. Pero no, nuevos iPads no hemos conocido, y no está muy clara la razón detrás de esto.

¿Qué está pasando?

De momento parece que Apple no ha perdido el interés en sus tabletas, y eso que las ventas lógicamente van siendo cada vez menores, al no haber nuevos modelos en el mercado que las impulsen. Parece que Apple ha decidido que este año 2023 será uno de transición, y que lo realmente nuevo lo veremos a lo largo del 2024 en la mayoría de gamas de sus tabletas. No obstante, se espera un gran salto de calidad en los iPad Pro, los modelos más avanzados.

Los próximos iPad llegarán en marzo de 2024 con interesantes novedades | Unplash

Sobre todo, con la adopción de pantallas OLED, que será masiva en esta gama durante el próximo año, y la llegada de algunas mejoras más, pero evidentemente eclipsadas por esta nueva tecnología de pantalla. El problema es que el resto de modelos de la gama de iPad no parece ver verdaderas novedades en el horizonte, y da la sensación de que Apple tiene poco que ofrecer en este aspecto.

Tras los cambios de diseño de los últimos años en los iPad más asequibles, y su aumento de precio, parece que Apple se ha quedado sin argumentos para actualizar el grueso de sus iPad, y eso puede ser un problema, ya que la categoría podría estar tocando techo en lo que a innovación se refiere. En el caso de iPadOS, el sistema operativo para tabletas de Apple, que es básicamente una extensión de iOS para estas, no está ofreciendo tantas novedades como cabría esperar.

Duplicidades en las gamas

Otro de los riesgos a los que se enfrenta Apple con sus tabletas tiene que ver con el propósito de sus productos. Los iPads son tan potentes en algunos casos que llegan a invadir el espacio de sus ordenadores portátiles, como los MacBook Pro, y por tanto pueden llegar a ser eclipsados por estos. A veces puede ser una mejor compra un MacBook Pro por algo más de dinero que un iPad Pro.

El nuevo MacBook Pro | Apple

Y más con los rumores que hemos conocido acerca de una futura fusión de MacOS con iPadOS y de los MacBook con los iPads en dispositivos plegables. Puede que estemos ante el principio del fin de una era, para encarar la llegada de una categoría de productos completamente diferente de cara a los próximos años. Porque es verdad que la gama de tabletas de Apple, con los modelos estándar, Mini, Air y Pro, parece demasiado amplia para lo que realmente ofrecen de diferente entre sí.

De ahí que tenga sentido que Apple haya pausado su ritmo de lanzamientos, y esté buscando seguramente revulsivos dentro de la gama mucho más estimulantes que un simple cambio de procesador, que es algo que no suele movilizar tanto. Es de esperar que 2024 sea el año del desquite de Apple en lo que tabletas se refiere, y que tengamos nuevos modelos en todas las gamas.