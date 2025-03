Apple lanza el iPad Air con chip M3, Apple intelligence y actualiza el iPad básico

Al final se descubrió la incógnita. Y es que hace unas horas el propio Tim Cook había anunciado la llegada de nuevos productos con el sello Air. Había habido especulaciones sobre qué se presentaría finalmente, y de momento lo que tenemos es un nuevo iPad Air, que como podéis imaginar ofrece todo lo necesario para contar con lo último de los de Cupertino, incluyendo su IA generativa. Esto no quiere decir que vaya a ser el único producto que lance la firma esta semana, no hay que descartar aún la llegada de un nuevo MacBook.

Ficha técnica del nuevo iPad Air con chip M3

Obviamente, es la adopción de este chip lo que realmente le da sentido a este nuevo lanzamiento de Apple. Y es que este nuevo modelo ofrece el chip M3, que cuenta con una mayor potencia que cualquiera de los chips que haya ofrecido antes este modelo, y que, según Apple, prácticamente dobla el rendimiento del iPad Air con el chip M1. Y si nos fijamos en su predecesor con el chip A14 Bionic, este es hasta 3,5 veces más veloz.

El iPad Air con el nuevo Magic Keyboard | Apple

Lo más importante de todo, es que cuando Apple Intelligence llegue por completo a España, algo que debería ocurrir a lo largo del próximo mes de abril, la IA de los de Cupertino debería funcionar también en esta tableta. Y es que es una tableta con especiales dotes para la IA, gracias a Neural Engine de alta potencia que integra este nuevo chip. Este ofrece una mayor rapidez a la hora de ejecutar tareas de IA.

Esto incluye la integración de ChatGPT, y más adelante seguramente Gemini de Google, lo que combinado con el nuevo Siri nos brinda una serie de nuevas herramientas y utilidades que multiplican la productividad con esta tableta entre manos. Llega con dos variantes diferentes, una con pantalla de 11 pulgadas y otra de 13 pulgadas. Además, llegan junto a un nuevo Magic Keyboard totalmente renovado. Este se acopla de manera magnética a la tableta.

Con el conector USB tipo C integrado en la bisagra del teclado se puede seguir cargando la tableta mientras se utiliza. Un nuevo modelo que estrena iPadOS 18 para ofrecernos lo último de Apple y el mejor rendimiento posible, con un nuevo Siri y toda la potencia de la IA generativa. Este modelo ya se puede reservar en España por 699 euros para la versión básica de 11 pulgadas y de 949 euros para la versión de 13 pulgadas.

Nuevo iPad

El iPad básico, el que estrenó esta nueva categoría de producto, también se ha actualizado con interesantes novedades. Y es que este llega con un nuevo procesador, que le brinda una mayor potencia. Si bien no se trata de uno de los nuevos chips de Apple, sí que estamos ante una versión que estrena un potente procesador, como es el Apple A16 Bionic.

Nuevo iPad de décima generación | Apple

No en vano es el mismo procesador de los iPhone 15, lo que le brinda de mucha potencia. Eso sí, la mala noticia es que no es compatible todavía con Apple Intelligence, y no sabemos si lo será en el futuro. Este nuevo iPad ya se puede reservar en España por 399 euros para la versión de 128 GB, 529 euros para la versión de 256 GB o 779 euros para la versión de 512 GB. Hay versiones con LTE, que parte de un precio de 569 euros.