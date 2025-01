Apple ya considera vintage a estos Apple Watch, ¿que va a pasar con ellos?

Que un dispositivo, como cualquier otro objeto, pase a ser vintage, depende de muchos aspectos diferentes. Pero en todos ellos el factor más común es que deje de ser un producto sobre el que fabricante siga lanzando actualizaciones o soporte de cualquier tipo. Cuando esto ocurre, el dispositivo sigue funcionado, pero ya no debemos esperar de él mejoras, y mucho menos protección ante posibles problemas de seguridad en forma de ciberataques. Y ahí es donde ahora se encuentra un nuevo modelo de Apple Watch, que ha pasado oficialmente a formar parte de este selecto club.

El Apple Watch 4 ahora es vintage

Efectivamente, los Apple Watch 4 ya son considerados por Apple como productos vintage, y, por tanto, ya sabemos lo que quiere decir eso, que pasan a un cierto limbo en el que ya no son una prioridad para Apple y dejan de estar al día en soporte. Son tanto el Apple Watch Series 4 en su variante de 40 mm como de 44 mm, los que oficialmente pasan a ser productos vintage para Apple.

El dispositivo pasa a tener esta consideración de vintage una vez que han pasado cinco años fuera de los círculos de distribución habituales de Apple. A pesar de pasar a formar parte de este club, todavía durante dos años estos relojes podrán seguir siendo reparados por la propia Apple, al contar todavía con piezas de recambio para llevar a cabo estas. Ahora bien, dentro de dos años, el Apple Watch 4 pasará oficialmente a ser un producto obsoleto, no teniendo tan siquiera la posibilidad de ser reparado por parte de los californianos.

Por otro lado, desde la llegada de watchOS 11, estos relojes han dejado de tener soporte de software, o lo que es lo mismo, no se han actualizado ya a esta versión del sistema operativo, y, por tanto, se quedarán eternamente con watchOS 10 como sistema operativo. Así que quienes cuenten con este reloj, podrán seguir usándolo normalmente, pero no deberían esperar más actualizaciones ni mejoras, y, por tanto, en caso de que algo vaya mal, no podrán tener un soporte directo por parte de los de Cupertino.

Más productos ahora son vintage

Junto con este Apple Watch 4, hay otros dispositivos que también pasan a ser vintage para Apple, y no solo estos relojes. Y es que la propia Apple ha asegurado que los MacBook Pro de 15 pulgadas del año 2019 ahora también pasan a ser productos vintage, toda vez que han superado los cinco años desde su distribución. Por tanto, los usuarios de estos dispositivos se verán también en las mismas, con unos ordenadores que no recibirán más actualizaciones de macOS, o cualquier otro tipo de mejora vía software.

A lo largo de 2024 también pasaron a ser vintage otros dispositivos de Apple, como el legendario iPhone X o el primer HomePod. Una lista que lógicamente debe ir creciendo con el paso del tiempo, ya que cada año que pasa algún modelo alcanza esos cinco fuera de los círculos de distribución.