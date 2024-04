Apple celebrará una keynote el 7 de mayo, ¿presentarán sus esperados iPads?

Parece que el gran momento que muchos llevaban esperando está cerca de convertirse en realidad. No son pocas las personas de mi entorno que me han preguntado en los últimos meses qué pasa con los iPads de Apple, porque han valorado hacerse con uno de sus nuevos modelos, pero han comprobado cómo a lo largo de todo 2023 los de Cupertino no han lanzado ningún modelo nuevo. Por lo que hay bastante expectación de cara a lo que pueda presentar Apple en la nueva Keynote que ha anunciado para dentro de dos semanas, el próximo 7 de mayo. Y todo hace indicar que los impacientes seguidores de Apple van a ver por fin satisfechas sus demandas.

Apple anuncia su nueva Keynote

Como sabéis, y hemos hablado muchas veces aquí, se esperaba un evento de primavera por parte de Apple. Estos tradicionalmente se han venido celebrando en el mes de marzo, como mucho en abril. Pero como bien anticipaban las filtraciones, ciertos problemas ocurridos con la cadena de suministro a la hora de fabricar los paneles OLED de los nuevos iPads. Precisamente entonces ya se hablaba de que podrían retrasarse hasta mayo.

iPad Pro de 2022 | Apple

Y si estas pistas no son lo suficientemente reveladoras para pensar que se trata de los nuevos iPads, también contamos con otra circunstancia que deja bastante claro que estamos hablando de las nuevas tabletas. Y es que la imagen de la Keynote anunciada por Apple para el 7 de mayo muestra lo que parece un Apple Pencil siendo sostenido entre los dedos. Y es que esto viene a cerrar el círculo de todo lo que esperamos para esta nueva presentación de los californianos.

¿Qué podemos esperar?

Pues bien, es evidente que todo apunta a que el iPad y sus accesorios serán las estrellas de esta nueva presentación. Por supuesto se espera el nuevo Apple Pencil 3, una nueva versión del lápiz que podría llegar con algunas funciones innovadoras, como las puntas intercambiables, que permitirían experimentar con distintas formas de mostrarnos creativos a la hora de ilustrar o escribir con las tabletas de Apple.

Y lo más importante, tendríamos hasta dos nuevos modelos de iPad. Uno de ellos seguramente el más esperado en muchos años, ya que se especula con que se puedan presentar los nuevos iPad Pro con pantalla OLED, una característica inédita en la gama de la marca, y que además contaría con el nuevo procesador M3 de Apple, dotándole de una potencia similar a la de un MacBook Pro, así que desde luego solo este modelo de por sí ya merecería la pena toda la atención de la Keynote.

Por otro lado, también se espera un nuevo iPad Air, que en este caso llegaría con una pantalla más grande, no sabemos si como complemento del tamaño estándar, pero lo que parece claro es que llegaría con un tamaño de 12,9 pulgadas, el mismo tamaño que podemos esperar de los nuevos iPad Pro. Así que si por algo destacarán los nuevos iPads Pro será por la pantalla, mientras que el nuevo Apple Pencil 3 seguro que dará mucho juego.