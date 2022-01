Apple Carkey llegará a más coches este año, ¿cuáles?

Las llaves virtuales para abrir nuestros coches no son algo nuevo, ni mucho menos. Son muchos los fabricantes que a lo largo de los años nos han ofrecido de una manera u otra una forma de acceder a coche que no necesita de llaves, ya sea con tarjetas, mandos y también por qué no, con el propio teléfono móvil, acercándolo a la puerta, o con una app. Pero como ocurre en todos los sectores, los fabricantes libran la batalla por su cuenta, lo que quiere decir que tras unos años se acumulan los estándares y métodos de cada fabricante para abrir sus coches. Algo que quiere evitar Apple, creando un estándar con el que sea posible abrir tus vehículos con ayuda del iPhone o el Apple Watch. Para eso se ha creado Apple Carkey, un estándar que parece que pronto va a expandirse a nuevas marcas y modelos de coches.

Expansión de Carkey

Esta tecnología fue lanzada por Apple allá por el año 2020, hace nada, y de momento se ha dejado ver en los coches de BMW. Con ella, es más fácil acceder a estos coches, ya que solo necesitamos nuestro iPhone o Apple Watch para abrir el vehículo. De hecho, los dispositivos de Apple se convierten en verdaderas llaves que pueden abrir los vehículos, con la misma seguridad que lo hacemos con las propias llaves generadas por los fabricantes. Es algo así como el wallet para poder pagar con distintas tarjetas, solo que llevado al terreno de las distintas llaves de los vehículos. Básicamente, si tienes dos coches, y ambos son compatibles con Carkey, podrás abrirlos con el mismo iPhone.

Apple Carkey | Apple

Pues bien, ahora uno de los analistas más cercanos a Apple, Mark Gurman, ha desvelado que la firma de Cupertino estaría muy cerca de expandir este estándar a otro fabricante. Concretamente habla de Hyundai, una marca muy presente en el mercado español, y uno de los principales fabricantes a nivel mundial. Concretamente será la gama Genesis de Hyundai la que reciba el soporte para este tipo de apertura. Y no se trata de una predicción, sino que parece que es el propio código de iOS 15 el que ha desvelado que el estándar se encontrará presente también en los coches de esta marca. Algo que es bastante paradójico si tenemos en cuenta algunos de los rumores más insistentes que hemos conocido recientemente.

¿Fruto de la rumoreada cooperación entre Apple y Hyundai?

Es curioso que conozcamos esto ahora, cuando llevamos escuchando durante meses cómo Apple habría estado colaborando con Hyundai, y sondeando a este fabricante, para una futura colaboración en la fabricación del Apple Car. Se ha especulado mucho con la posibilidad de que el gigante coreano fabrique la base del futuro coche de Apple, pero de momento no ha trascendido nada oficial. Por lo que no hay que descartar que esto sea un efecto colateral precisamente de esas conversaciones y colaboraciones que habrían mantenido ambas marcas en los pasados meses. Sea como fuere, es una gran noticia para los fans de Apple, que esta tecnología se expanda poco a poco a más fabricantes.