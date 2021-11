El Apple Car será completamente autónomo y se estrenaría en 2025

Hace unos días os mostrábamos el posible diseño que tendría el Apple Car, el que se espera sea el primer coche de la marca californiana, que además se estrenaría en el campo de los coches eléctricos y autónomos. Al menos eso es lo que nos dicen las últimas informaciones que se han filtrado ahora sobre el proceso en el que se encuentra inmersa la firma de cara a un posible lanzamiento en el próximo lustro. Ahora las informaciones son un poco más precisas que las que habíamos conocido antes, y poco a poco van dando forma al que sin duda será el coche más esperado en muchos años.

Nuevos detalles del Apple Car

Hasta ahora lo único que sabemos oficialmente es que Apple está desarrollando software para vehículos autónomos, pero de momento la marca no ha reconocido en ningún momento oficialmente que esté desarrollando un nuevo coche. Pero poco a poco distintos informes y filtraciones van apuntando precisamente la idea de que Apple está trabajando por fin en su coche, y ahora las nuevas informaciones no solo lo confirman, sino que dan más detalles sobre su posible llegada al mercado. Este proyecto de Apple es conocido como Project Titan, y quien ahora ha dado más detalles es uno de los analistas más cercanos a la esfera de Apple.

Este sería el sorprendente aspecto del Apple Car | Vanarama

Se trata de Mark Gurman, quien le ha puesto fecha al lanzamiento del coche de Apple, sería en el año 2025, más o menos las fechas que se habían venido barajando. Y según este analista, ahora Apple tiene completamente claro en qué dirección quiere desarrollar su coche. Y según sus informes, los de Cupertino estarían trabajando en un coche completamente autónomo, tanto que no tendría volante, ni tan siquiera pedales. De tal forma que sus vehículos se moverán por las carreteras completamente asistidos por el software de conducción autónoma que está desarrollando ahora la marca, y por tanto poco tendría que ver con un coche convencional, salvo por su habitáculo.

Según Gurman, los tripulantes del coche de Apple interactuarían con el coche a través de una gran pantalla táctil, en la que entendemos que se introducirían los destinos, y se controlarían todos los aspectos del sistema de info entretenimiento. No obstante, Apple no estaría imprimiendo demasiada prisa al proyecto, ya que una vez más lo que quieren es lanzar un producto revolucionario, y para alcanzarlo no van a competir con otros fabricantes en ofrecer antes que nadie este tipo de vehículo. Lógicamente cuatro años son bastantes, pero quizás no suficientes como para aceptar el uso de coches completamente autónomos, no solo por parte de los conductores, sino también de los propios gobiernos, que no sabemos cómo legislarán al respecto.

Por tanto, todo parece apuntar a que el coche de Apple será un auténtico coche autónomo, yu no en la forma que Tesla nos ha acostumbrado a pensar, sino con un concepto mucho más radical y futurista. De ser así, es de esperar que el habitáculo del coche sea completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, al no tener que reservar un espacio exclusivo para el conductor. Apple está colaborando con importantes empresas automovilistas para que fabriquen el chasis del vehículo, Apple se encargará del resto del hardware y software autónomo.