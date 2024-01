Un anillo inteligente, la sorpresa que Samsung se guardaba en la manga

Hace unas horas se celebraba el Unpacked de Samsung, un nuevo evento donde los coreanos han dado a conocer sus nuevos móviles de alta gama, los Galaxy S24. Pero tal y como se había venido rumoreando durante los últimos meses, un nuevo gadget de la marca se ha colado en la presentación, y lo ha hecho en el último momento, cuando nadie lo esperaba. La realidad es que no hemos conocido mucho de él, pero lo que ahora sabemos desde luego nos parece más interesante que lo sabíamos hace unos días, porque al menos ya es oficial su existencia.

Nuevo

Eran los últimos compases de la presentación de Samsung, cuando de repente en el recinto donde se celebraba en San Francisco se desataba la locura al ver en sus enormes pantallas el nuevo anillo inteligente de Samsung, el Galaxy Ring. Solo le hemos visto en estas imágenes, lo que ya es bastante, porque significa que la firma coreana confirma que tiene este nuevo dispositivo a punto para ser lanzado y entrar a formar parte de su gama de gadgets.

El Samsung Galaxy Ring en otro fotograma de la presentación | Samsung

La realidad es que durante meses conocimos informaciones que apuntaban a que este anillo llegaría junto a los Galaxy S24, y así ha sido, pero solo en parte. Porque su aparición ha sido solo testimonial, para recordarnos que Samsung guarda debajo de la manga un nuevo As que puede revolucionar el mercado de los wearables. La realidad es que ha sido un poco decepcionante, porque cuando esperábamos que se trataba uno de esos One More Thing al estilo de Apple, resulta que se ha acabado tan pronto como ha aparecido en escena el anillo.

¿Qué esperamos de él?

No es casualidad que el anillo haya aparecido al final del Unpacked, entre otras cosas porque esto ha ocurrido justo después de la parte de la presentación donde se ha hablado de Samsung Heatlh, la aplicación de salud que utilizan los wearables de la marca para analizar toda la actividad física que hacemos en el día a día. Y es que se espera que este anillo sea un nuevo wearable, que pueda complementar la actividad tanto del smartphone como del reloj inteligente a la hora de analizar la actividad física.

Se ha especulado mucho sobre este dispositivo, pero ahora con la IA desatada y especialmente la de Samsung, no sería de extrañar que contara con alguna funcionalidad dedicada a ella. Pero lo más normal es que cuente con sensores que puedan realizar otras mediciones de nuestro estado de salud. Quizás más relacionados con el estrés y las emociones, que podrían ser analizadas mediante los sensores del anillo directamente sobre la piel de nuestro dedo.

Desde luego que Samsung nos ha dejado con la palabra en la boca, pero al menos ya sabemos que no se trata de un rumor, y que este anillo seguramente se presente a lo largo de este año. Ojalá sea un dispositivo sobre todo útil y al alcance de todos con un precio medianamente atractivo para el grueso de consumidores.