Android TV: cómo activar y para qué sirve el modo seguro

Una función muy interesante que la mayoría de los usuarios desconoce su existencia, pero con el que podrás corregir muchos de los problemas de tu smart TV. Activar el modo seguro nos permite localizar y corregir posibles errores, te contamos cómo acceder.

Modo seguro en Android TV

Este concepto que está estrechamente ligado a los ordenadores no es conocido por los usuarios de televisores inteligentes. La mayoría de ellos desconoce que estos dispositivos también pueden hacer uso de una función que nos ayuda a conocer y subsanar los posibles problemas. En parte esto sucede porque no está accesible desde las opciones de configuración del televisor. Si no que está escondido y para activarlo debemos llevar a cabo una serie de pasos, los cuales para explicar un poco más adelante. Antes de esto trataremos de explicar qué es el modo seguro exactamente y cómo funciona.

Android TV 13 es oficial y estas son sus novedades más interesantes | Google

Cuando nos enfrentamos a un problema de software o con las aplicaciones, seguimos una serie de pasos para localizarlos, comprobar si hemos instalado nuevas aplicaciones que puedan ser el origen del fallo, reiniciamos, desinstalamos actualizaciones y otras acciones por el estilo. Pero cuando todo esto falla y no sabemos muy bien cuál puede ser el problema, sobre todo, es muy útil si no conseguimos que arranque por completo el televisor, tenemos otra alternativa. Hacer uso del modo seguro. Esto nos permite iniciar una versión reducida del sistema, se ejecutará bajo mínimos con lo que podemos comprobar si el problema reside en todo aquello que ha dejado de ejecutarse o por el contrario va más allá y el problema es mucho más serio. Desde aquí podemos llevar a cabo todas las acciones de mantenimiento necesarias para arreglar el problema una vez lo hemos identificado.

El procedimiento para entrar en el modo seguro es similar en todos los fabricantes, con el televisor apagado , no en reposo, pulsa el botón de encendido .

, no en reposo, . En el momento en el que aparezca el Google o del fabricante en la pantalla, esto depende de tu televisor, mantén pulsado el botón de bajar el volumen en el propio televisor.

en la pantalla, esto depende de tu televisor, mantén en el propio televisor. Mantenlo pulsado hasta que se haya completado el encendido.

Sabremos si ha funcionado y hemos entrado en el modo seguro si vemos las aplicaciones oscurecidas o aparecen en gris. A partir de este momento, podemos realizar todas las pruebas que creamos convenientes. Una vez hemos terminado, solo nos queda abandonar el modo seguro e iniciar de nuevo nuestro televisor para comprobar si se ha solucionado el problema. Esto lo haremos apagando por completo nuestro televisor y volviendo a encender, aunque nos quedará un último paso, que pasa por reiniciar el dispositivo. De este modo volveremos a entrar en el modo estándar de uso, aunque debemos tener en cuenta que llevar a cabo esta operación eliminará algunas opciones de personalización como el orden de los favoritos. Un pequeño precio a pagar si conseguimos arreglar los problemas de nuestro televisor sin necesidad de utilizar otros métodos más drásticos como restablecerlo de fábrica.