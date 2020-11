Ambienta de Navidad tu hogar inteligente con esta rutina de Alexa y algunos gadgets

Las navidades se acercan y poco a poca preparamos todo para esas fechas tan especiales. En un año tan extraño como está siendo este, algo que nos puede devolver a la normalidad a muchos es la decoración navideña y los villancicos, por eso te damos el truco definitivo para estas fiestas. Aunque no sea un gran trabajo, tener que encender las luces y poner villancicos, puede que se convierta en una tarea tediosa. Aunque podemos encontrar en el mercado luces que se pueden usar con programadores manuales, nosotros te contamos como encender y apagar las luces a tu antojo, de forma remota o crear una rutina para realizar todos los días con la ayuda de Alexa.

Enciende y apaga las luces

Te contamos como activar la iluminación navideña con la ayuda del móvil. Lo primero será hacernos con un enchufe Wi-Fi e inteligente como por ejemplo el TP-Link Tapo P100 . Su precio ronda los 10 euros y es una buena alternativa. Además, terminadas las fiestas podemos darle multitud de usos como accionar los radiadores de tu casa de forma remota, como te sugerimos en otra ocasión. Para controlarlo puedes usar bien la aplicación de Tapo, la misma que usamos para configurarlo, con ella creamos diferentes programaciones en las que le indicamos al dispositivo cuando queremos que se enciendan o apaguen las luces de forma automática o bien podemos hacerlo a distancia de forma “manual” con la ayuda de nuestro teléfono móvil. O si dispones de un hogar digital en el que está integrado un altavoz inteligente, puedes añadirlo y controlarlo a través de ellos o crear rutinas para que varios elementos interactúen.

Creando rutinas con Alexa | TecnoXplora

Crear Rutina con Amazon Echo

Llega el atardecer, se está haciendo de noche y de repente las luces del árbol se encienden y “All I want for Christmas is You” suena a todo volumen a través nuestro Amazon Echo o si lo prefieres los "Peces en el río" o cualquier otro villancico, eso lo dejamos a tu elección, así puees programar una rutina para que esto suceda.

Para ello debes tener instalada la aplicación Alexa en el móvil, sincronizado con nuestro enchufe inteligente y seguir estos sencillos pasos:

en el móvil, sincronizado con nuestro y seguir estos sencillos pasos: Abre la aplicación Alexa y pulsa sobre los tres puntos en la parte inferior derecha de la pantalla.

en la parte inferior derecha de la pantalla. Al hacerlo se nos despliega un menú, en el que encontramos la opción “ Rutinas ”

” Entramos en el menú donde nos aparecerán todas las que hemos ido creando.

Para crear una nueva pulsa sobre el icono “ má s” en la esquina superior derecha.

s” en la esquina superior derecha. Aquí encontramos tres menús que nos ayudarán a crear la secuencia y lo primero será poner nombre a la rutina

Programando las rutinas | TecnoXplora

Si pulsamos sobre la opción “cuando”, accedemos a un submenú desde donde podemos elegir en qué momento se ejecutará nuestra rutina, y tenemos cuatro opciones para ello: “voz” con la que podemos definir qué le decimos a Alexa apara que se inicie, “horario” empezará a la hora que le indicamos, “dispositivo” con esta opción interactúa con algunos elementos de nuestro hogar digital o “alarmas” si lo elegimos se accionará con las que tengamos programadas.

Y por último “añadir acción” son muchas las opciones disponibles en este menú, pero las que ahora nos interesa es “Música” desde aquí seleccionamos la canción o lista de reproducción que queremos que suene. Seleccionar el proveedor desde Amazon Music, Spotify desde la biblioteca de tu dispositivo o cualquier otro servicio del que dispongas. También podemos añadir un temporizador para apagarlo también de forma automática.

En añadir Acción podemos agregar todas las que queramos, para que se ejecuten durante la rutina. En este caso, añadiremos el encendido de las luces y para ello en esta ocasión seleccionaremos “Dispositivos” >” Todos” y elegiremos nuestro enchufe inteligente y lo activamos.

Programa las listas de reproducción y el encendido de las luces | TecnoXplora

Por último, añadimos una ultima función en la que le asignamos el tiempo durante el cual está activa la rutina y para ello, volvemos a pulsar “más” en “añadir acción” y seleccionamos “Espera” y establecemos el tiempo. De esta forma tan sencilla conseguimos que el espíritu navideño entre en nuestra casa de forma automatizada.