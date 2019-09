Entre los auriculares del mercado no cabe duda de que los AirPods son los más populares, a pesar de que no son precisamente baratos. Pero la exclusividad que siempre rodea a los productos de Apple y la calidad de estos los ha convertido en objeto de deseo para muchos. Por tanto son sin duda los auriculares a batir en el mercado, algo que sin duda ha sabido captar Amazon, que ahora estaría trabajando en una alternativa muy competitiva para los auriculares de los de Cupertino. De hecho hoy se han filtrado algunas de las características de estos primeros auriculares de Amazon, y parece que la apuesta es muy agresiva.

Además podrán monitorizar la actividad física

Estas nuevas informaciones que hemos podido conocer gracias a CNBC, apuntan a que Amazon ya está trabajando en esta alternativa a los Airpods de Apple, incluso el dispositivo ya tendría su propio nombre interno. El de “Puget” y ya estaría perfilando incluso las características técnicas de este nuevo dispositivo. No solo se tratarían de unos auriculares inalámbricos de aspecto y dimensiones similares a los AirPods, sino que además serían capaces de monitorizar la actividad física del usuario.

Podremos enviar audio a dos AirPods a la vez | Apple

Por ejemplo, estos auriculares no solo reproducirían nuestra música favorita, sino que además podrían calcular las calorías quemadas, la distancia recorrida, la velocidad, el ritmo cardiaco y más datos mientras andamos o corremos. Esto es algo que ya hemos escuchado alguna vez que podría hacer la nueva generación de los AirPods. Por tanto estaríamos ante un dispositivo de Amazon muy completo, que de partida ya podría superar a los AirPods de Apple en sus características, pero que no solo eso, sino que contaría con un arma de peso para poder derrotarlos por completo, el precio.

Los AirPods siguen sin tener carga inalámbrica a pesar de que Apple anunció que la obtendrían hace ya mucho tiempo | Apple

Los AirPods se mueven normalmente entre los 170 y 200 euros de precio, si no más según las versiones, por lo que no son unos auriculares precisamente baratos, algo que no ha impedido que sean muy populares. La idea de Amazon es la de poder ofrecer estos auriculares a un precio inferior a los 100 dólares, lo que en euros podrían suponer un precio de unos 79 u 89 euros al cambio. Ya de por sí serían unos auriculares interesantes con este precio, pero si además de eso tenemos en cuenta sus posibilidades para monitorizar la actividad física, el círculo se cierra por completo.

Evidentemente estos auriculares podrían integrar también al asistente de voz Alexa, que no está suficientemente presente aún en los wearables de los fabricantes. Al igual que los AirPods cuentan con Siri, los de Jeff Bezos podrían ampliar el rango de acción de Alexa con un uso más masivo por parte de los usuarios a diario. De momento no hay información alguna acerca de una fecha de lanzamiento de estos auriculares, pero no es la primera vez que escuchamos hablar de ellos, por lo que podríamos asumir perfectamente que estos primeros auriculares de Amazon podrían estar en una fase de desarrollo ya avanzada. Veremos si finalmente son capaces de ofrecer tanto por tan poco dinero.