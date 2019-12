La gama de altavoces Echo no ha parado de crecer, sobre todo en el último año, en el que además hemos ido conociendo nuevas variantes en forma de pantalla con altavoz integrado o incluso dispositivos para convertir nuestro antiguo equipo de música en un altavoz inteligente de este tipo. Aunque hace un tiempo la firma de Bezos lanzó al mercado Amazon Echo Tap, un altavoz inteligente portátil que se conectaba mediante bluetooth a nuestro móvil, ahora ha hecho lo propio con una nueva variante llamada Echo Input Portable Smart Speaker Edition. Detrás de este nombre tan largo se encuentra un sencillo altavoz bluetooth con el que vamos a poder disfrutar de nuestros contenidos y también de Alexa.

Características del Echo Input Portable Smart Speaker Edition

En su momento el Amazon Echo Tap fue una decepción en cuanto a las ventas, quizás por un diseño del terminal un tanto extraño, porque era un dispositivo para disfrutar al aire libre, pero que no tenía demasiada batería y por tanto autonomía. Además era necesario pulsar un botón previamente para poder invocar a Alexa, por lo que definitivamente no era un dispositivo muy cómodo de utilizar. En esta ocasión el nuevo altavoz de Amazon según la propia compañía no ha sido diseñado para utilizarse en exteriores, porque centran su uso en el de un dispositivo perfecto para llevar de un lado a otro del hogar, de una habitación a otra sin importar la alimentación.

Echo Input Portable Smart Speaker Edition | Amazon

Su peso es de casi medio kilo, de 448 gramos. El sonido que emite es de 360 grados, por lo que podemos disfrutar de su sonido independientemente del lugar donde nos encontremos en la habitación. Cuenta con una batería de 4800mAh que podemos recargar y que nos proporciona hasta 10 horas de reproducción continua, así como hasta 11 horas en espera. Cuenta con cuatro LED que nos indican el nivel de carga restante de la batería. En principio este altavoz hace lo mismo que podemos esperar de cualquier otro altavoz Amazon Echo, pero con la ventaja de su batería y portabilidad. En términos de tamaño este altavoz es más compacto que el Echo Tap, que tenía una forma cilíndrica parecida a la de los primeros Echo.

Echo Input Portable Smart Speaker Edition | Amazon

Un altavoz con el que podemos hacer en teoría lo mismo que con otros dispositivos similares Echo. Escuchar música sin necesidad de cables en cualquier lugar, o hacer uso de las distintas skills que le dotan de comportamientos inteligentes al altavoz. Eso sí, la mala noticia es que de momento no se pone a la venta en España, tan siquiera en su país de origen, Estados Unidos. De momento este altavoz se pone a la venta en uno de los mercados más grandes de Amazon, como es el indio. Puede que hayan aprendido la atención con el altavoz portátil Echo Tap, para hacer primero una prueba en un país de tamaño considerable, para después poder llevar este altavoz al resto de regiones con todas las garantías, y sobre todo conociendo que es un producto que interesa a los potenciales compradores.