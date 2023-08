Amazon Echo Auto: así de sencillo es configurarlo en tu vehículo

En verano y sobre todo en vacaciones pasamos mucho más tiempo en el coche. Los largos trayectos de los desplazamientos a nuestro lugar de descanso, son el momento ideal para compartir con el asistente de Amazon. Este es de gran ayuda en la conducción y puede evitarnos más de un susto e inconveniente, a continuación, te contamos cómo instalarlo y conectarlo a Internet.

Configura de Amazon Auto y disfruta del viaje

Usar el móvil mientras conducimos está terminantemente prohibido no solo puede acarrearnos sanciones, sino que además podemos ponernos en peligro no solo a nosotros, sino al resto de los conductores. Es por ello que muchos optan por el uso de métodos de manos libres con los que consultar la ruta hacia nuestro destino o poner música para no aburrirnos durante las largas horas que pasamos al volante.

Amazon Echo Auto | Amazon

Aunque otra opción muy a tener en cuenta es el nuevo Echo Auto, la segunda generación del asistente es el compañero ideal en nuestros desplazamientos y se comportará como el mejor de los copilotos. Pero antes de disfrutar de todas las ventajas que nos ofrece, tenemos que instalarlo y conectarlo a Internet, algo totalmente necesario para su correcto funcionamiento.

Lo primero es colocarlo en un lugar de nuestro salpicadero en el que no incide el aire acondicionado de forma directa sobre el dispositivo. Para garantizar la alimentación del dispositivo enchufamos el conector USB a una toma de alimentación o en su defecto a un adaptador del encendedor de nuestro automóvil. Siempre en un lugar cercano desde el que pueda escucharnos.

Una vez situado y enchufado llega el momento de configurarlo.

Con la ayuda de la app de Alexa

podremos añadir el Echo Auto a nuestros dispositivos. Siguiendo los pasos del asistente. En pocos pasos, estará operativo y conectado al bluetooth

de nuestro coche con lo que podremos escuchar sus respuestas a través de los altavoces del automóvil. A la hora de conectarlo a Internet podemos valorar varias opciones. Algunos modelos de coches ya incluyen red wifi propia por lo que podremos conectarlo sin problemas a la red propia de coche. Si no disponemos de este servicio, podemos tener acceso a la red a través de la propia conexión de nuestro teléfono móvil, para lo que no es necesario compartir nuestra conexión.

Muchos usuarios han optado por llevar siempre en el coche un router inalámbrico y crear su propia web Wifi, para llevar siempre Internet en el coche. Para hacer uso de estos solo es necesario una tarjeta SIM y tener contratada una tarifa de datos móviles. De la misma forma que lo haríamos con un router tradicional solo tenemos que conectar nuestros dispositivos a este para poder navegar. Por lo que también podemos conectar nuestro Echo Auto a este router y no depender de la conexión y los datos de nuestro móvil para tener acceso a internet. Incluso aunque no tengamos en marcha el motor, ya que estos disponen de batería recargable que les otorga cierta autonomía. Además, podremos seguir escuchando las respuestas de Alexa a través del altavoz que tiene integrado.