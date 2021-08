Amazfit Pop Pro, un nuevo reloj inteligente para los más pequeños

El mercado de wearables no para de crecer, y no solo para dispositivos que llevamos en nuestras muñecas los adultos, sino también para los más pequeños, que cada vez cuentan con más opciones para poder contar con uno de estos dispositivos. En esta ocasión un buen ejemplo es el Amazfit Pop Pro, un dispositivo perfecto no solo por tamaño para los más pequeños, sino también por las diferentes funcionalidades con las que cuenta, y que son perfectas para que los pequeños hagan más ejercicio, a la vez que siempre tenemos controlado dónde se encuentran. Pero no se limitará a estas características este dispositivo.

Así es el nuevo Amazfit Pop Pro

La principal característica de este reloj respecto de otros habituales para adultos es que cuentan con juegos y software especialmente diseñados para los más pequeños de la casa, con los que no solo se diviertan, sino que además aprendan diferentes conceptos que serán muy útiles en su vida diaria. Por ejemplo, ha sido diseñado para prevenir la miopía en los más pequeños de la casa, y se han asegurado de que sean relojes completamente inofensivos para los peques en todos los aspectos posibles. Este llega con modos de uso deportivo, para recolectar datos sobre nuestra actividad en el día a día o en sesiones de deporte específicas.

El nuevo Amazfit Pop Pro | Amazfit

Los pequeños podrán medir su destreza saltando a la comba, corriendo e incluso haciendo abdominales. Además es capaz de hacer seguimiento del ritmo cardiaco durante las 24 horas del día, así como analizar el sueño cada noche y comprobar si realmente es saludable. Amazfit está trabajando con investigadores y las autoridades sanitarias chinas para que en un futuro este reloj pueda servir también para prevenir el asma en los más pequeños, algo cada vez más habitual sobre todo cuando viven en ciudades híper pobladas y con mucha contaminación.

Un reloj que llega con conectividad 4G, por lo que los niños siempre podrán estar conectados con nosotros, para saber en todo momento si se encuentran bien. Un reloj que llega con una cámara que permitirá a los pequeños hacer videollamadas con bastante resolución. Además podrán hacer sus propias fotos y se podrá controlar mediante el asistente de voz XiaoAI de Xiaomi. Un reloj que como no podía ser de otra manera e bastante resistente, de hecho cuenta con la certificación IP68. Esta permite contar con la máxima resistencia al agua y el polvo que podemos encontrar actualmente en un dispositivo móvil.

De momento no se conoce el precio de estos nuevos relojes, ni tampoco cuándo llegarán al mercado. Pero lo más normal es que se muevan entre los 50 y 100 euros. Y respecto de su lanzamiento poco conocemos, lo normal es que llegue durante las próximas semanas, al menos al mercado chino. Aquí en occidente es difícil que lo veamos tan pronto, si es que termina llegando a Europa. Sin duda una excelente alternativa para tener controlados a los más pequeños, a la vez que estos se divierten y mantienen una vida saludable con su ayuda.