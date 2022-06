Amazfit Bip 3: el smartwatch más popular se renueva estrenando GPS

Si hay un reloj inteligente que se ha ganado un lugar privilegiado en la gama de entrada, ese es el Amazfit Bip. De por sí todo lo de la empresa hermana de Xiaomi interesa mucho, pero si hablamos de ciertos modelos, hay auténtica devoción por ellos. Es el caso de los modelos Bip, con un diseño similar al Apple Watch pero que podemos encontrar en las tiendas desde los 30 euros. Y que sobre todo destacan por una autonomía que puede llegar perfectamente a un mes entero con una sola carga. Ahora llega la tercera generación, el Amazfit Bip 3, que sin duda cuenta con todos los ingredientes para ser un gran éxito. Ahora este reloj se ha lanzado en falso, vamos, que es oficial, pero no ha sido presentado como tal, sino que todo se ha dejado ver en una de las tiendas de Amazon.

Ficha técnica del Amazfit Bip 3

Pues bien, este reloj ha dejado ver todas sus virtudes en la tienda. Mostrando que llegará con una batería de 280mAh, que le permite contar con una autonomía de 14 días, algo menor, ya que la pantalla es más completa que la de otros modelos. Se trata de una pantalla AMOLED de 1.69 pulgadas, lo que es un tamaño bastante respetable. Su cristal es curvo, como en anteriores modelos, con una caja más gruesa y recta. Pero sin duda su gran novedad, es que a pesar de no tratarse del modelo Pro, presume de una conectividad GPS, algo que normalmente solo estaba en esos modelos más avanzados.

Amazfit Bip 3 | Amazfit

Además, integra hasta 50 deportes, de los que puede hacer un seguimiento pormenorizado de la gran mayoría de actividades deportivas que hacemos todos nosotros. Llega con la posibilidad de analizar la cantidad de oxígeno en sangre, así como la frecuencia cardiaca, los niveles de estrés o el sueño, vamos, lo habitual en un wearables de este tipo. También es posible hacer seguimiento de los periodos menstruales. Es resistente al agua hasta 50 metros, por lo que podemos mojarnos con él sin temor a dañarlo.

Precio del Amazfit Bip 3

Este modelo llega en tres colores, negro, rosa y azul, a un precio que es de unos 60 euros al cambio, lo que no está nada mal para contar con conectividad GPS. Lo que nos extraña es que no hay rastro del modelo Pro, que es precisamente el que debería haber contado con esta conectividad. No sabemos si nos tendrá preparado algo adicional Amazfit, quizás una versión Pro que incorpore NFC y con la que podamos pagar también en establecimientos. Sea como fuere, es un reloj que va a dar mucho que hablar, y que seguramente llegue a nuestro país en unas semanas, tal y como lo han hecho todos sus predecesores.

Recordemos que la gama Bip es de las más amplias de Amazfit, contando en los últimos tiempos con los Bip U, Bip U Pro, además de los modelos estándar, también con versiones Pro. Sea como fuere esto se ha podido ver en Amazon en Sudamérica, por lo que toca esperar a una presentación oficial, no sabemos si en China, o también en Europa.