Amazfit anuncia unos nuevos auriculares Bluetooth que miden nuestro ritmo cardiaco

La firma china Amazfit, que como sabéis forma parte del ecosistema de fabricantes de Xiaomi, es una de las más populares del planeta cuando hablamos de wearables. Siempre se ha caracterizado por contar con una relación de prestaciones y precio muy interesante. Como en el caso de estos nuevos auriculares, que llegan con unas características bastante completas. Unos auriculares que se han anunciado en la plataforma Indiegogo, donde tendrán una campaña de financiación dentro de muy poco.

Nuevos Amazfit EarBuds ANC

Decimos que son muy completos estos nuevos auriculares porque nos ofrecen características que no encontramos en todos los auriculares de este tipo. Sobre todo por una función que suele ser poco habitual, como es la monitorización del ritmo cardiaco, algo que muchos podríamos pensar que no es posible medir desde el oído, y nada más lejos de la realidad. Lo primero de todo es destacar que estos auriculares cuentan con cancelación de ruido activa, gracias a los tres micrófonos integrados en estos auriculares. Una vez que estos detectan el ruido que viene del exterior, emite un sonido neutro que puede neutralizar el ruido que hay a nuestro alrededor hasta en 40dB, lo que es bastante desde luego.

Amazfit EarBuds ANC | Amazfit

Una cancelación de ruido activa que vamos a poder desactivar al instante cuando sea necesario, ya que con solo pulsar el lateral de uno de los auriculares se puede escuchar todo el ruido y los sonidos que hay a nuestro alrededor, por lo que es una cancelación de ruido dinámica. Pero sin duda lo más interesante es la monitorización de nuestro ritmo cardiaco junto a la actividad física. Por lo que mientras los utilizamos, escuchando nuestra música favorita, estos van recolectando toda la información que recogería por ejemplo una pulsera inteligente, algo que no deja de ser sorprendente. Esto se consigue no solo con un sensor del ritmo cardiaco, sino también gracias a los sensores de movimiento integrados, que pueden calcular mediante el movimiento la actividad física que estamos llevando a cabo. En cuanto al sonido, que al fin y al cabo es el aspecto más importante de un auricular, podemos contar con controladores dinámicos de 11mm, lo que es también una interesante funcionalidad y que nos viene a confirmar que el sonido de estos auriculares será de calidad.

Amazfit EarBuds ANC | Amazfit

Unos auriculares que se pueden conectar mediante Bluetooth a nuestro móvil. De esta manera no solo se transmite el audio entre ellos, sino que además se envían al móvil toda esa información generada por nuestra actividad física. La batería que incorporan tanto los auriculares como la funda nos ofrecen un total de 28 horas de reproducción, por lo que es uno de los auriculares que ofrece más autonomía del mercado. Lógicamente esa autonomía será menor si utilizamos la cancelación activa de ruido, que es una funcionalidad que consume bastante batería. Ahora bien, no sabemos el precio de estos auriculares, ya que en Indiegogo de momento lo que ha aparecido ha sido una especie de “teaser” que nos avanza la campaña, pero que no da más detalles que los que hemos conocido ahora, prácticamente todo, salvo el precio. No obstante no se espera que sean demasiado caros, seguramente lleguen al mercado con un precio de alrededor de los 60 o 70 euros.