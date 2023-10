El Amazfit Active Edge ya es oficial: un smartwatch muy completo y con mejor autonomía

Amazfit sigue con un ritmo de presentaciones imparable. Hace unas semanasnos mostraron el Amazfit Active, un nuevo reloj inteligente que recuerda al Apple Watch y ofrece unas prestaciones de altura. Y ahora acaban de sorprender con el nuevo Amazfit Active Edge.

Un nuevo smartwatch con la firma de Amazfit para garantizar la mejor experiencia, y que apuesta por una corona circular para ofrecer un aspecto muy resistente y tradicional. Veamos todos los detalles.

Diseño y características del Amazfit Active Edge

Con unas dimensiones de 46,62 x 46,62 x 12 mm, y un peso de 34 gramos sin la correa, este nuevo reloj inteligente de la firma asiática será tu mejor compañero a la hora de practicar todo tipo de de deportes, incluidos los acuáticos.

Más, viendo que el Amazfit Active Edge es resistente al agua, pudiendo sumergirse hasta 100 metros (10ATM). A esto hay que sumarle un diseño que recuerda mucho a los G-Shock de Casio, con un reloj voluminoso y que desprende resistencia por cada uno de sus poros.

Amazfit Active Edge | Amazfit Active Edge

Pasaremos a su pantalla circular de 1,32 pulgadas, un panel TFT con resolución de 360 x 360 píxeles para que no te pierdas ninguna notificación. Este reloj inteligente no tiene micrófono ni altavoz, por lo que no podrás realizar o responder llamadas, pero sensores no te faltarán.

Y es que el nuevo Amazfit Active Edge presume de todo tipo de sensores para monitorizar tu actividad física al detalle, incluyendo control del ritmo cardíaco en tiempo real, niveles de oxígeno en sangre (SpO2) y mucho más.

Destacar sus 132 modos deportivos para que puedas entrenar en las mejores condiciones. Además, llega con Zepp OS, el aclamado sistema operativo para wearables de Amazfit y que te permitirá ver cualquier parámetro de los registros realizados desde la comodidad de tu teléfono móvil.

No podíamos olvidarnos de su autonomía, donde vemos que la batería del Amazfit Active Edge tiene 370 mAh de capacidad, lo que se traduce en hasta 24 días de uso en modo ahorro de batería. O 16 días con un uso normal.

Un producto que llega en colores menta, azul y negro a un precio de 139,90 dólares en Estados Unidos. De momento no sabemos el precio que tendrá este Amazfit Active Edge en España, por lo que habrá que esperar unas semanas a que Amazfit lo anuncie. Teniendo en cuenta que el resto de modelos sí que han llegado a nuestro país, más pronto que tarde lo anunciarán de forma oficial.