Los altavoces inteligentes se han convertido en unos dispositivos habituales en nuestras casas. Cada vez somos más los que contamos no solo con uno de estos altavoces, sino con varios. Y junto con los de Amazon, los altavoces de Google son de los más populares que hay actualmente en el mercado. Es habitual encontrar ofertas para poder comprarlos por menos de 20 euros en su versión más básica. Y aunque está muy conseguido el reconocimiento de nuestra voz, no siempre se puede conseguir de una manera satisfactoria. Por eso Google ya está trabajando en una manera de poder aumentar la sensibilidad del altavoz a la hora de reconocer nuestra voz.

Nuevo ajuste en camino para los Google Home

Este ha sido uno de los ajustes más deseados por los usuarios de los altavoces de Google, ya que se trata de uno especialmente importante para poder utilizar de manera sencilla el altavoz. La sensibilidad es clave cuando hablamos con el altavoz, ya que como habréis podido comprobar, no siempre responde a la primera cuando le decimos aquello de “Hey Google” que es la llave de entrada para poder pedirle cualquier cosa al altavoz. Si has notado que muchas veces tu altavoz no te entiende, o directamente no te hace caso cuando le hablas, el nuevo ajuste que está desarrollando Google va a ser perfecto para ti.

Porque uno de los integrantes de XDA Developers, una página web especializada en programación y desarrollo de software, ha descubierto que Google está comenzando a implementar para algunos usuarios una nueva función en los ajustes de Google Home. Esta función está orientada a aumentar la sensibilidad del altavoz a la hora de escucharnos como hablamos, y por tanto cuando debe detectar si le hemos pedido algo o no mediante un comando de voz. Esto permitirá que el altavoz reacciones más rápido cuando le hablamos, algo que no siempre se produce por falta precisamente de sensibilidad.

Este nuevo ajuste se encuentra dentro de la configuración del dispositivo, en una nueva sección llamada “sensibilidad de Hey Google” que nos da acceso a un nuevo menú en el que podemos ajustar esa sensibilidad a nuestro gusto. Ahora vamos a tener tres sensibilidades diferentes disponibles, que son las siguientes:

Menos sensible

Por defecto

Más sensible

Por tanto respecto de la actual sensibilidad, que entendemos es la que hay por defecto, podremos aumentar o disminuirla en base a nuestra experiencia en el día a día con el altavoz. En la misma captura donde se muestran estas tres sensibilidades también podemos apreciar que estos ajustes en la sensibilidad solo los podrá hacer con la cuenta principal. Por lo tanto si hay varias cuentas asociadas al altavoz, solo habrá un ajuste posible para todas, algo lógico por otra parte. Sin duda un nuevo ajuste que agradeceremos muchos, que a veces vemos que hay que repetir dos o tres veces el comando para que el altavoz nos haga caso. Una característica que de momento no está disponible para todos, de momento, aunque parece que será en los próximos días cuando llegue a todos los usuarios.