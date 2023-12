Los altavoces Google Home más veteranos están sufriendo graves problemas

Sin duda Google es uno de los principales fabricantes de dispositivos inteligentes del planeta, y su marca Nest se ha convertido en la enseña de la firma para todos los productos inteligentes del Internet de las Cosas que cuentan con el asistente de Google integrado, como son los altavoces y las pantallas inteligentes. Antes de Nest tuvimos dispositivos Google Home, que básicamente eran los mismos, pero con una denominación diferente. Ahora la firma californiana está comprobando cómo estos modelos más veteranos están sufriendo importantes problemas, que de momento no tienen solución.

Altavoces brickeados

El término brickeado se ha aplicado siempre a esos dispositivos que por la razón que sea se han convertido en auténticos ladrillos, básicamente porque su funcionalidad desaparece, y se convierten básicamente en objetos sin valor alguno ya que han perdido todo su sentido. Eso es lo que muchos usuarios de los altavoces Home de Google están reportando actualmente. Según estos, sus dispositivos han dejado de funcionar, y se han quedado con las luces LED encendidas fijamente.

De momento no se ha percibido un patrón concreto que nos de una idea de qué usuarios son los que están sufriendo estos problemas. Sino que parece algo bastante más al azar, por lo que no todos los usuarios de estos dispositivos se han visto afectados de la misma manera. Cuando ocurre el episodio de los LED encendidos permanentemente e intentamos reiniciar el dispositivo, este parece completamente muerto, y no hace nada cuando lo enchufamos de nuevo.

Y no parece que se trate de un problema de hardware, sino que el software de estos dispositivos ha podido sufrir un fallo que los haya dejado inservibles momentáneamente. Lo curioso es que no han recibido actualizaciones de software en el lapso de tiempo inmediatamente anterior al episodio, por lo que desde luego no parece que sea producto de una mala actualización.

Tampoco hay que pensar mal y creer que todo esto viene provocado por un abandono premeditado de Google a sus altavoces, ya que estos todavía se encuentran en fase de soporte activo, vamos, que siguen actualizándose regularmente y por tanto son dispositivos en activo para Google. Así que todo hace pensar que un fallo puntual por parte de Google, incluso del lado de sus servidores, ha dejado KO a una serie de dispositivos de la marca.

En nuestro caso tenemos alguno de estos dispositivos de Google, de primera generación, y actualmente funcionan sin problema, como siempre. Así que es evidente que no es un problema generalizado, lo que no quiere decir que no haya que prestarle atención, ya que hay que resolver evidentemente esa situación tan extraña. De momento Google no se ha pronunciado acerca de estos problemas, y por tanto no deberíamos esperar una solución inmediata.

Es de esperar que a lo largo de los próximos días conozcamos algo más sobre este extraño suceso. Ya que es muy raro que varios dispositivos hayan dejado de funcionar a la vez y sin una actualización de calado de por medio. Veremos qué ocurre finalmente.