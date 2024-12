Tu AirTag puede disparar su autonomía hasta los 10 años con este dispositivo

No cabe duda de que es uno de esos dispositivos que sin hacer mucho ruido han conseguido convertirse en un esencial para muchos usuarios, que los usan a diario en sus objetos de mayor valor. Hablamos del AirTag, un dispositivo que nos permite localizar cualquier objeto de valor, o incluso a una mascota, gracias a su conectividad de banda ancha y a una amplia red de dispositivos como este que se intercomunican entre sí. Aunque hay que reconocer que uno de los aspectos que menos gustan a los usuarios es su autonomía, que, aunque llega hasta el año, se torna en insuficiente para muchos. Aunque para ello existe una alternativa como la que hemos conocido ahora.

Así funciona TimeCapsule para el AirTag

Como sabéis, los AirTag vienen con una batería en forma de pila CR2032, de esas planas, que proporciona hasta un año de autonomía, que no está nada mal, pero hablamos de un localizador, que está destinado a encontrarse perpetuamente colocado con ciertos objetos. Y es posible que no estemos pendientes de si su batería está agotándose o no, y lo que es más problemático, quién sabe si se queda sin batería en el peor momento, cuando precisamente necesitamos localizar ese objeto.

TimeCapsule para el AirTag | ElevationLab

Para esas ocasiones, lo mejor es contar con el nuevo dispositivo que hemos conocido ahora, y que, aunque altera de alguna manera el aspecto y dimensiones del AirTag, también lo hace mucho más resistente y capaz de mantenerse encendido durante muchos años. Como veis, se trata de una carcasa donde se pueden colocar dos pilas AA. En el extremo de esta carcasa se coloca el AirTag, que desde ese momento se verá alimentado por estas nuevas pilas, que cuentan con mucha más capacidad que las que trae por defecto el dispositivo de Apple.

De esta manera se mantienen intactas las características técnicas del AirTag, pero gana en dos aspectos fundamentales, tanto en una autonomía que ahora pasa de un año a diez, y a una resistencia a los elementos mucho más elevada. De hecho, esta carcasa cuenta con certificación IP69, que es la más elevada que podemos encontrar en un dispositivo electrónico de consumo en la actualidad, como pueden ser los smartphones.

Por tanto, con ella el AirTag puede estar en sitios mucho más húmedos, mojados, y en entornos con mucho polvo, por lo que en este aspecto se convierte en un compañero perfecto para el día a día de aquellos a los que les gusta vivir aventuras extremas. Eso sí, olvídate del bonito diseño de tu AirTag, porque este quedará oculto completamente como si lo hubiéramos metido en un sarcófago, que al fin y al cabo es lo que le protege de todas esas hostilidades climáticas. Por lo que no solo se alarga la autonomía, sino seguramente también la vida útil de este dispositivo, al protegerlo completamente de las inclemencias.

Este dispositivo tiene además un precio bastante contenido. De momento se puede comprar en Estados Unidos a través de Amazon y de la web del fabricante, ElevationLAB. Su precio es de 19,99 dólares, unos 18 euros al cambio. Algo que es bastante asequible, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece adicionalmente respecto del AirTag original, y siempre tenemos la opción de sacarlo de esta carcasa y usarlo con su aspecto original.